13 نصيحة لحماية الأطفال من فيروس كورونا

أوصت منظمة الصحة العالمية، باتخاذ بعض الاحتياطات لتجنب الإصابة بفيروس كورونا، وتعاملت الحكومات والمجتمعات والأفراد مع الوباء بجميع الطرق وعلى رأسها الحجر الصحي، وزيادة نسبة الوعي بشأن النظافة الشخصية، واتباع ما يمكن من سبل الوقاية للحد من انتشار الفيروس والسيطرة عليه.

وقد نشر موقع اليونيسيف العالمي نصائح للأبوين حول كيفية حماية الأطفال الصغار من الإصابة بوباء بفيروس كورونا المستجد بعد الرجوع مرة أخرى للحضانات بعد إعادة فتحها بإجراءات احترازية.

ووجه موقع اليونيسف العالمي لأولياء الأمور عدة نصائح للحفاظ على صحة الأطفال أهمها: