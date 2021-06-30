برلماني: 33 مليار جنيه صادرات زراعية طفرة تحسب للرئيس السيسي

قال النائب أحمد محسن، عضو مجلس الشيوخ، إن السنوات الماضية شهدت تحقيق نقلة في الصادرات الزراعية إلى الخارج، فهناك طفرة حقيقية وبالخصوص أن إجمالي الصادرات الزراعية المصرية في عام 2020 بلغ نحو 5.2 مليون طن، بقيمة 2.2 مليار دولار أي حوالي 33 مليار جنيه صادرات زراعية للخارج.

ولفت محسن، في تصريحات له اليوم، لتصدر مصر السباق العالمي في تصدير البرتقال، فقد تخطت مصر أسبانيا والتي كانت متصدرة عالميًا بحجم إنتاج البرتقال، بعدما وصل الإنتاج المصري إلى نحو 1.6 مليون طن، وهذا بالطبع خلاف الصادرات من المنتجات الزراعية المصنعة والمعبأة.

وكشف عضو مجلس الشيوخ، أن هذه الطفرة في الصادرات الزراعية تعود إلى نجاح السياسات الزراعية والتوجيهات الصادرة من الرئيس السيسي، باستمرار اتباع وسائل الري الحديثة ومشاريع استصلاح مئات الآلاف من الأفدنة والدفع بإنتاجها إلى الأسواق.

وشدد النائب، أن المنتج الزراعي المصري في الخارج أصبح يجد له سوقًا عريضة، وقد تمكنت مصر عبر وزارة الزراعة من فتح 11 سوقًا تصديرية لعدد 7 محاصيل تصديرية، منها سوق اليابان ولأول مرة، كما نجحت مصر في رفع الحظر عن الحاصلات الزراعية المصدرة إلى بعض دول الخليج، وهو ما يعني طفرة زراعية حقيقية تعود بالخير على مصر وعلى آلاف الفلاحين المصريين.

وكان السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قال إنه رغم ظروف كورونا إلا أن الوزارة تمكنت خلال عام 2020، من تحقيق طفرة غير مسبوقة في مجال الصادرات الزراعية خلال عام 2020 بلغت ‏‏حوالي 5.2 مليون طن بقيمة قدرها ‏نحو 2.2 مليار دولار وبما يعادل 33 مليار جنيه هذا بخلاف الصادرات من المنتجات الزراعية المصنعة والمعبأة.

وأضاف وزير الزراعة، أن مصر احتلت المركز الأول عالمياً في تصدير البرتقال لتتخطى دولة ‏إسبانيا، والتي كانت متصدرة عالمياً لتصدير البرتقال، حيث بلغ إجمالي حجم صادرات مصر من البرتقال ‏بنهاية عام 2020 حوالى 1.6 مليون طن، وأيضاً البند الأول في الفراولة المجمدة، فيما بلغت إجمالي الصادرات خلال الفترة من يناير 2021 وحتى الآن، بلغ 3.7 مليون طن.

وأوضح أن عدد الأسواق التي تم فتحها خلال عام 2020 وحتى الآن 11 سوقا ‏تصديرية لعدد 7 محاصيل تصديرية ومن هذه الأسواق تمت الموافقة ولأول مرة على فتح سوق اليابان في نوفمبر 2020 أمام صادرات مصر من الموالح والذي يعتبر شهادة جديدة للمنتجات المصرية نظراً لقوة إجراءات السوق اليابانية تدفع كثيرا من الدول للدخول إلى السوق المصرية، وجار حالياً التنسيق لفتح المزيد من الأسواق اليابانية أمام صادرات مصر من العنب والرمان، والسوق النيوزيلندية للبرتقال، والأرجنتينية وأوزبكستان والبرازيل للموالح، والسوق الهندي للبطاطس، وإندونسيا للبصل، والسلفادور للرمان.