الأربعاء 30 يونيو 2021
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سياسي

قيادي بـ«مستقبل وطن»: 30 يونيو أنقذت مصر من مخطط جماعة إرهابية

عبد الله سعيد
عبد الله سعيد

هنأ عبدالله سعيد، الأمين العام المساعد لأمانة العمل الجماهيري بحزب مستقبل وطن، القيادة السياسية والشعب المصري بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو،. مؤكدا أن ثورة 30 يونيو أنقذت الدولة المصرية من مخطط جماعة الاخوان الإرهابية، كما أن الشعب المصري ضرب المثل في الاصطفاف وقت الشدة، وهو ما يعكس وعي المواطن رغم انشغاله بتحديات الحياة.

وأضاف عضو الهيئة العليا لحزب مستقبل وطن، في تصريحات صحفية له، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي استطاعت أن تقوم بمئات الإنجازات في جميع المجالات، فضلا عن بنية تحتية تسمح بجذب المزيد من فرص الاستثمار، لافتا إلى أن الحرب على الإرهاب لم تشغل الإدارة السياسية عن مسيرة البناء والتنمية، والإصلاح الاقتصادي.

واعتبر سعيد أن 30 يونيو كانت بداية حقيقة لحركة الإصلاح الشامل للجمهورية الحديدة، فعلى مدار العصور السابقة كان التعامل نع المشكلات عن طريق المسكنات لكن تغير الوضع وأصبح هناك حلول جذرية لمعظم التحديات التي تواجه الدولة، مشيرا إلى أن 30 يونيو كانت البداية الحقيقة لتصحيح  الأوضاع، بداية من تمكين الشباب و  المرأة وصولا لإقرار أجندة تشريعية تساهم في الاستقرار وجذب الاستثمار.

وتحل اليوم ذكرى مرور 8 سنوات على ثورة 30 يونيو التى كانت نقطة فارقة في تاريخ مصر، حيث أنها كانت صاحبة الفضل في إنقاذ البلاد من المخططات الإرهابية.

وتولى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مقاليد الحكم، وشهدت البلاد انتعاش وطفرة كبيرة في كافة القطاعات والمجالات المختلفة.

وأحرزت الدولة المصرية تقدما ملحوظا في مسيرة التنمية على كافة الأصعدة، بما يشمل رفع مستوى معيشة المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم، بالإضافة إلى تنفيذ عدة مشروعات للبنية الأساسية إلى جانب تطوير وتنمية الريف، وإطلاق العديد من البرامج التنموية، فضلا عن المبادرات المتعددة بهدف تحسين نوعية حياة المواطنين، والتأكد من تحقيق مستوى أفضل لحياتهم الاقتصادية والاجتماعية و البيئية، فضلا عن الإنجازات في ملف الزراعة، هذا القطاع الحيوي الذى يمثل عنصر هام في تحقيق النهضة الزراعية، سواء من خلال مشروع استصلاح المليون ونصف المليون فدان، مشروعات الصوب الزراعية الكبرى ومشروع المليون رأس ماشية وإحياء مشروع البتلو.

كما تم تنفيذ عدد من المشروعات الكبرى التي تحققت في مجال تنمية الثروة السمكية لسد الفجوة الغذائية وتقديم أشكال الدعم للفلاح في طليعة الإنجازات.

حزب مستقبل وطن القيادة السياسية الشعب المصري ثورة 30 يونيو الدولة المصرية الرئيس السيسي تمكين الشباب الإصلاح الشامل

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وائل لطفي

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