«البيت المحمدي» ينعى الدكتور عبدالفتاح بركة: كان من أبرز رجالات التصوف

نعى "البيت المحمدي" لطلاب العلم والأمة الإسلامية وفاة العالم الجليل فضيلة الدكتور عبدالفتاح بركة، عضو هيئة كبار العلماء وأستاذ العقيدة والفلسفة بكلية أصول الدين والدعوة، وعضو هيئة التدريس بأكاديمية أهل الصُّفة بالبيت المحمدي بالمقطم.



وقال "البيت المحمدي" في بيان، إن فضيلته كان نجمًا ساطعًا عاش عُمرهُ في سَبيلَ خدمة العلم وطلابه، و إذ ننعيه فإننا نذكر له مواقفه الخالدة التي عاشها فى خدمة الدعوة المحمدية، وخدمة التصوف الإسلامي الصحيح، ونَذْكُر له رحمه الله ورضي عنه كمال التواضع، وتمام الأدب، وكريم العطاء الذى كان يتحلى به ميراثًا عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وتابع البيان، نسأل الله تعالى أن يتقبله فى الصالحين وأن يرفع درجته فى عليين وأن يُلحقنا به على الإيمان الكامل والسنة غير خزايا ولا مفتونين ولا مغيرين، ولا نقول إلا ما يُرضى ربنا إنا لله و إنا إليه راجعون.

جدير بالذكر، إن الدكتور عبدالفتاح بركة من علماء الأزهر الكبار الذين خدموا الدعوة الإسلامية خدمة جليلة ونشروا الإسلام عبر مئات المؤلفات والكتيبات، وولد الدكتور عبد الفتاح عبدالله طه محمد بركة، بمدينة فارسكور محافظة دمياط، في 10 من شهر رمضان سنة 1350 هجرية 9 من يناير سنة 1932.

وتخرج عبد الفتاح بركة، من الابتدائية من معهد دمياط الابتدائي سنة 1947، وحصل على الثانوية من معهد القاهرة الثانوي سنة 1952، كما حصل على الشهادة العالية من كلية أصول الدين سنة 1956م وتخصص التدريس من كلية اللغة العربية سنة 1957، وتمهيدية الدراسات العليا ــ قسم العقيدة و الفلسفة (ماجستير)، كما حصل على العالمية الدكتوراة قسم العقيدة والفلسفة من كلية أصول الدين سنة 1970، وكان موضوع الرسالة الحكيم الترمذى و نظريته فى الولاية.