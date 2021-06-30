الأربعاء 30 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

«البيت المحمدي» ينعى الدكتور عبدالفتاح بركة: كان من أبرز رجالات التصوف

د. عبدالفتاح بركة
د. عبدالفتاح بركة

نعى "البيت المحمدي" لطلاب العلم والأمة الإسلامية وفاة العالم الجليل فضيلة الدكتور عبدالفتاح بركة، عضو هيئة كبار العلماء وأستاذ العقيدة والفلسفة بكلية أصول الدين والدعوة، وعضو هيئة التدريس بأكاديمية أهل الصُّفة بالبيت المحمدي بالمقطم.


وقال "البيت المحمدي"  في بيان، إن فضيلته كان نجمًا ساطعًا عاش عُمرهُ في  سَبيلَ خدمة العلم وطلابه، و إذ ننعيه فإننا نذكر له مواقفه الخالدة التي عاشها فى خدمة الدعوة المحمدية، وخدمة التصوف الإسلامي الصحيح، ونَذْكُر له رحمه الله ورضي عنه كمال التواضع، وتمام الأدب، وكريم العطاء الذى كان يتحلى به ميراثًا عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وتابع البيان، نسأل الله تعالى أن يتقبله فى الصالحين وأن يرفع درجته فى عليين وأن يُلحقنا به على الإيمان الكامل والسنة غير خزايا ولا مفتونين ولا مغيرين، ولا نقول إلا ما يُرضى ربنا إنا لله و إنا إليه راجعون.

جدير بالذكر، إن الدكتور عبدالفتاح بركة من علماء الأزهر الكبار الذين خدموا الدعوة الإسلامية خدمة جليلة ونشروا الإسلام عبر مئات المؤلفات والكتيبات، وولد الدكتور عبد الفتاح عبدالله طه محمد بركة، بمدينة فارسكور محافظة دمياط، في 10 من شهر رمضان سنة 1350 هجرية 9 من يناير سنة 1932.

وتخرج عبد الفتاح بركة، من الابتدائية من معهد دمياط الابتدائي سنة 1947، وحصل على الثانوية من معهد القاهرة الثانوي سنة 1952، كما حصل على الشهادة العالية من كلية أصول الدين سنة 1956م وتخصص التدريس من كلية اللغة العربية سنة 1957، وتمهيدية الدراسات العليا ــ قسم العقيدة و الفلسفة (ماجستير)، كما حصل على العالمية الدكتوراة قسم العقيدة والفلسفة من كلية أصول الدين سنة  1970، وكان موضوع الرسالة الحكيم الترمذى و نظريته فى الولاية.

 

البيت المحمدي ينعي الدكتور عبدالفتاح بركة عضو هيئة كبار

رئيس التحرير

وائل لطفي

الحرب ضد الإرهاب والفساد تكفى وتزيد

الأكثر قراءة

تحذير من الأرصاد.. تفاصيل حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

أول صور للقاح كورونا «فاكسيرا-سينوفاك» المنتج في مصر

6 جرائم.. مفاجآت جديدة في اتهام حسن راتب بالاتجار فى الآثار

التحفظ على أموال حسن راتب ومنعه من التصرف فيها

«كاف» يلغي الأشواط الإضافية بنهائي دوري الأبطال

الأهلي - بيراميدز.. جدول ترتيب الدورى قبل الموقعة المرتقبة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

الثقافة المجتمعية وقيم التقدم

عبد الرحيم طايع

جوهر يونيو

القس. رفعت فكرى

أسئلة خصوصية مرفوضة!!

د.مينا بديع عبدالملك

فى ذكرى افتتاح الكاتدرائية المرقسية الكبرى بالعباسية

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه (6)

جمال-أسعد

الضمير ومكوناته

د. القس صفوت البياضى

في اللسان حياة أو موت

جلال حمام

مصر 30 يونيو.. دور إقليمي كان مفقودا

صور

الانتهاء من إنتاج أول 300 ألف جرعة من لقاح "سينوفاك - فاكسيرا"

الكاظمي يودع الرئيس السيسى وعاهل الأردن فى ختام القمة الثلاثية ببغداد (صور)

تهشم سيارتين جراء انهيار شرفة عقار غرب الإسكندرية (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

توتر في فيينا: كيف ترى إسرائيل مباحثات الاتفاق النووي الإيراني؟

وزيرا خارجية الإمارات وإسرائيل يوقعان على اتفاقية تعاون اقتصادى وتجارى

90 مستوطنا يقتحمون المسجد الأقصى عبر باب المغاربة