تتعلق بشروط الخبرة.. استثناءات جديدة لمديري شركات الاستثمار المباشر

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أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا جديدًا بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة السابق رقم 149 لسنة 2018 بشأن متطلبات وشروط الحصول على الترخيص بمزاولة نشاط الاستثمار المباشر.

وقضى القرار الجديد المنشور في الجريدة الرسمية اليوم الأربعاء تحت رقم 95 لسنة 2021، بألا تقل خبرة المدير المسئول أو الشريك أو الشركاء المتضامنون في شركات الاستثمار المباشر في أعمال التمويل وأسواق الأوراق المالية وإدارة المؤسسات المالية عن 5 سنوات.

ونصت المادة الأولى على أن يستبدل بالبند السادس من المادة الأولى من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 149 لسنة 2018 بشأن متطلبات وشروط الحصول على الترخيص بمزاولة نشاط الاستثمار المباشر، البند الآتي: "(المادة الأولى-البند السادس): يجب أن يتوافر في المدير المسئول (الشريك أو الشركاء المتضامنون) في الشركات التي يرخص لها بمزاولة نشاط الاستثمار المباشر خبرة لا تقل عن 5 سنوات في أعمال التمويل وأسواق الأوراق المالية وإدارة المؤسسات المالية، وتخفض تلك المدة إلى 4 سنوات بالنسبة لمن اجتازوا بنجاح الدورات التدريبية في مجال أسواق الأوراق المالية التي تعتمدها الهيئة".

ولفتت المادة ذاتها إلى أنه إذا كان الشريك المتضامن لم يستوف مدة الخبرة المتطلبة بهذا البند وكان تابعًا لإحدى الشركات المصرية أو الأجنبية، فيشترط أن تكون الشركة الأم التابع لها الشريك المتضامن خاضعة لجهة رقابية لها اختصاصات الهيئة متى كانت شركة أجنبية، وأن تلتزم بأن توفر للشريك المتضامن فريق عمل قائم على إدارة الاستثمار يتوافر فيه شروط الخبرة والكفاءة المحددة بهذا البند".

فيما قضت المادة الثانية بنشر القرار فى جريدة الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكترونى لكل من الهيئـة، على أن يعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره بالوقائع المصرية.