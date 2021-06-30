«تعلم الجيزة» تبحث مع سفير السودان استعدادات امتحانات الطلاب السودانيين

استقبل مجدى الجيار، مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، السفير محمد إلياس، سفير دولة السوادن بالقاهرة، والدكتور مرتضى على عثمان، المستشار الثقافى، والدكتور بدر الدين عبد الصادق، رئيس المركز المدرسة السودانية، والوزير معوض خالد الشيخ، والقنصل سهيل محجوب، وآمال الشيخ، المدير المالي، وكبار مراقبين من دولة السودان، في إطار التعاون المشترك بين جمهورية مصر العربية ودولة السودان الشقيقة، تحت رعاية اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة.

حضر اللقاء أعضاء مجلس النواب رشا أبو شقرة، أمين سر لجنة الشئون الإفريقية، طارق الخولي، أميرة صابر، أمين لجنة الشئون الخارجية، أحمد مقلد، وناصر شعبان، مدير عام إدارة جنوب الجيزة التعليمية، حيث تقام امتحانات الشهادة للمدرسة السودانية 2021.

وفى إطار التعاون والتنسيق بين البلدين، جهزت ونظمت مديرية الجيزة التعليمية لجنة مدرسة الشهيد العميد أحمد محمد سيد إبراهيم، التابعة لإدارة جنوب الجيزة التعليمية، والتى تضم 48 لجنة بواقع 1114 طالب طالبة من الطلاب السودانية.

وتقدم السفير بكل الشكر والتقدير للقيادات السياسية الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، والدكتور رضا حجازي، نائب الوزير لشؤون المعلمين، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، ومجدى الجيار مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة.

وقدم السفير درع السفارة للجيار وناصر تقديراً لما بذلوه في أعمال الامتحانات والخروج بالشكل اللائق والتعاون المشترك بين البلدين.