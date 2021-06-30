خسارة كيم جونج أون لوزنه تثير قلق المواطنين في كوريا الشمالية

يعتبر كيم جونج أون، زعيم كوريا الشمالية، أحد أكثر زعماء العالم إثارة للجدل، وتدور حولهم عدد كبير من علامات الاستفهام، خاصة فيما يخص طريقتهم في الحكم وتعاملهم مع تطلعات الشعب المختلفة.

لاحظ عدد كبير من المواطنين أن الزعيم قد خسر جزء كبير من وزنه، الأمر الذي دفعهم للقلق إزاء السبب الذي من الممكن أن يكون أوصله لذلك.

وفي مقطع فيديو بثته كوريا الشمالية، لأحد المواطنين، يعبر فيها عن قلقه إزاء نقصان وزن الزعيم كيم جونج أون.

ما يثير الدهشة هو أن صحة زعيم كوريا الشمالية عادة قضية غير مطروحة للنقاش في هذا البلد، وتتحكم وسائل الإعلام الحكومية في طريقة نقل صورته بشكل صارم.

وقد بثت القناة التلفزيونية الرئيسية في البلاد مقطع فيديو يبدو فيه الزعيم كيم أقل وزنا مما كان عليه في السنوات الأخيرة.

وراجت شائعات باستمرار حول صحة زعيم كوريا الشمالية خلال العقد الذي قضاه منذ استلامه السلطة، لكن هذه الشائعات نادراً ما تعترف بها حكومة البلاد المشهورة بتكتمها، ذلك بحسب ما ذكرته "بي بي سي".

كما انتشر مقطع آخر لمواطن لم يذكر اسمه من بيونج يانج يقول في نشرة الأخبار الرئيسية على التلفزيون المركزي إن "رؤية كيم وقد أصبح هزيلاً على هذا النحو، أحزنتنا جميعاً" مضيفًا أن "الجميع أخذ في البكاء".

وألمحت لقطات وصور سابقة من اجتماعات حزب العمال هذا الشهر إلى أن كيم يفقد من وزنه.

وأظهرت التحليلات التي قام بها موقع كوريا الشمالية الإخباري أن حزام ساعته اليدوية الفاخرة والثمينة كان مشدوداً أكثر مما كان عليه الحال في مناسبات سابقة، مما يوحي بأنه يخسر من وزنه.

وما زلنا لا نعرف أسباب عرض المقطع المصور للمواطن، لكن بحسب "بي بي سي" إن نظام بيونج يانج"لا يسمح أبداً بنشر أنباء سلبية حول كيم جونج أون "وهو ما يعني أن المقطع المصور بث "لإظهار أن كيم جونج أون يقوم بإنقاص وزنه من تلقاء نفسه".

وأضاف الموقع أن المقطع "يظهر أنه ملتزم أمام شعبه. فكيم جونغ أون يستخدم نفسه كمنصة دعائية لترسيخ صورة الزعيم الذي يعمل جاهداً من أجل شعبه ليل نهار".