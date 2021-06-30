بـ 480 مليون جنيه.. إنشاء محطة مياه البكارشه في الحسينية بالشرقية

يتابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، مع المهندس سامي معجل، رئيس مركز ومدينة الحسينية نسب تنفيذ أعمال إنشاء محطة الشرب بقرية البكارشة بمركز ومدينة الحسينية والتي ستعمل بطاقة إنتاجية 51 ألف م٣ / اليوم كمرحلة أولى من إجمالي 102 ألف م٣/ اليوم، وبتكلفة إجمالية بلغت 480 مليون جنيه ، وذلك لتوفير كوب مياه نظيف للمواطنين والمساهمة في القضاء على ضعف وصول مياه الشرب للمنازل.

- التأكيد على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد للانتهاء من الأعمال

و شدد محافظ الشرقية على الشركة المسند لها تنفيذ تلك الأعمال ضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد للانتهاء من كافة الأعمال مع مراعاة الجودة في العمل والالتزام بالمواصفات المحددة ووضع الحلول العاجلة لأي صعوبات قد تعترض أعمال التنفيذ، و تسليم المشروع ودخوله الخدمة الفعلية في الموعد المحدد مؤكداً على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية و الوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، و التأكد من إرتداء العمال الكمامة الواقية خلال أوقات العمل بالإضافة إلى إجراء أعمال التطهير و التعقيم للمعدات المستخدمة حفاظاً على صحة و سلامة الجميع .

- الانتهاء من 65% من أعمال إنشاء المحطة

و من جانبه، أوضح المهندس سامي معجل رئيس مركز ومدينة الحسينية إنه تم الانتهاء من تنفيذ أعمال إنشاء محطة مياه صان الحجر (البكارشة) بمركز و مدينة الحسينية، بنسبه تنفيذ 65٪، والتي ستعمل بطاقة إنتاجية 51 ألف م٣ / اليوم كمرحلة أولى من إجمالي 102 ألف م٣/ اليوم .

أضاف رئيس المركز، أنه تم الانتهاء من المرشح رقم 2 و جاري التشطيبات النهائية لنفس المرشح، حيث أنه تم البدء في تنفيذ الأعمال في 3 نوفمبر 2017 و من المقرر التشغيل التجريبي لمحطة مياه البكارشة بنهاية العام الجاري ، لدخولها الخدمة الفعلية لتعود بالنفع و الفائدة على المواطنين و لتحسين منظومة مياه الشرب بمراكز شمال المحافظة.