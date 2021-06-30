مركز الحاسب الآلي يواصل عقد دورات واختبارات تأهيل «ICDL» بديوان محافظة الشرقية

قال ممدوح الشرقاوي مدير مركز علوم الحاسب الآلي والتكنولوجيا بديوان محافظة الشرقية، إنه خلال شهر يونيو الجاري تم تنفيذ دورتين لتأهيل علي الرخصة الدولية "ICDL" لـ 27 متدربا، و تنفيذ جلستي اختبار "ICDL" شملت 15 اختبارا، و تنفيذ دورة إعداد مدربي أساسيات التحول الرقمي بالتعاون مع المجلس الأعلى للجامعات.

و أشار مدير مركز علوم الحاسب الآلي والتكنولوجيا بديوان محافظة الشرقية، إلى أن المركز يُعد من أكبر المؤسسات التعليمية الحكومية في مجال الحاسب الآلي والمتدرب يحصل علي شهادة مختومة بشعار الجمهورية مع نهاية كل برنامج تدريبي.

المركز حائز على شهادة الأيزو 9001 لسنة 2001

و كان الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، قد أوضح أن مركز تدريب علوم الحاسب الألي والتكنولوجيا التابع لديوان عام المحافظة، حائز على شهادة الأيزو 9001 لسنة 2001 وحاصل على المركز الأول على مستوى الجمهورية في مسابقة تقييم مراكز التدريب برئاسة مجلس الوزراء - مركز المعلومات ودعم إتخاذ القرار والحاصل على ترخيص إختبارات الرخصة الدولية (ICDL) ، مشيراً إلى أن المركز يقوم بالتدريب على جميع البرامج الخاصة بالحاسب الألي والتدريب على البرامج المتخصصة ( هندسة جرافيك وتصميم – البرمجة ) ويمنح دورات (التنمية البشرية - الموارد البشرية - بنوك بورصة - تحكيم دولي ).

يضم المركز نخبة من المدربين المتخصصين ذوي الكفاءة والخبرة ويقوم بإستقبال الطلبة والعاملين بالجامعة وجميع فئات المجتمع لإعدادهم وتدريبهم على الدورات بما يتناسب مع تخصصاتهم.