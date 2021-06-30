الأربعاء 30 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

السيدة انتصار السيسى: 30 يونيو مشهد تاريخى توحدت فيه كل مؤسسات الدولة

السيدة انتصار السيسي
السيدة انتصار السيسي

هنأت السيدة انتصار السيسى، قرينة رئيس الجمهورية، الشعب المصري بمناسبة الذكرى الثامنة لثورة الثلاثين من يونيو المجيدة.

وقالت السيدة انتصار السيسى، في منشور عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، إن ثورة 30 يونيو ضرب فيها المصريون المثل والقدوة، في مشهد تاريخي توحدت فيه كل مؤسسات الدولة الوطنية بكل أفرادها وأطيافها وفئاتها، ليثبتوا مجددًا مدى الحكمة والعبقرية التي يتمتع بها هذا الشعب الكريم، مضيفة: "كل عام وأنتم بخير ومصر الغالية في أمان واستقرار وسلام".

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