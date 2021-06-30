«تعليم القاهرة» يفوز بجائزة الدولة للمبدع الصغير في الغناء والفنون

فازت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة بجائزة المبدع الصغير، وقال محمد عطية، مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة ، إن جائزة الدولة للمبدع الصغير تعد إنجازا جديدا للدولة المصرية ، ولابد من تشجيع النشء والأطفال على القراءة والكتابة والأبداع والابتكار لتأكيد ريادة مصر الثقافية، والاهتمام بالأطفال والنشء إحدى أولويات الدولة المصرية لخلق جيل جديد مبدع قادر على تحقيق آمالنا وطموحاتنا فى مستقبل مشرق، تحت رعاية السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية.

وكانت وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، قد أعلنت عن إطلاق جائزة الدولة للمبدع الصغير، التي تم استحداثها مؤخرا بهدف النهوض بالفنون والآداب، وتمنح سنويا لمن يقدم منتجا فكريا ولم يتجاوز عمره 18 عاما.

- الاكتشاف المبكر للمواهب الصغيرة وتحفيز الطاقات الإبداعية هدف الجائزة

وتهدف الجائزة للاكتشاف المبكر للمواهب الصغيرة وتحفيز الطاقات الإبداعية فى مجالات الثقافة والآداب والفنون والابتكار ،وذلك ضمن الاهداف الاستراتيجية للدولة أالتي تعمل على بناء الإنسان المصري وترسيخ هويته ، من خلال خلق آليات مؤسسية تعمل على تشجيع الأطفال على القراءة والكتابة والأبداع والابتكار لتحقيق الريادة الثقافية لمصر

وأعلنت وزيرة الثقافة أسماء الفائزين فى جائزة الدولة للمبدع الصغير خلال حفل أقيم بالمسرح الصغير بدار الاوبرا المصرية، وتم إعلان الفائزين بجائزة الدولة للمبدع الصغير بمحافظة القاهرة والفائزون بجوائز ، الطالب يوسف حسن سعد منصور 15 عاما مجال الفنون فرع الغناء

وأشارت مديرية التربية والتعليم الى إن أبنائنا الطلبة هم بناة المستقبل، وحب العلم والفن و المهارة يهدف إلى اكساب الطالب قدرت من الثقافة والمعلومات ويرتفع خلالها ويصل إلى اعلى المراتب.