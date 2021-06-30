«هنكمل المشوار».. وثائقي يرصد إنجازات «حياة كريمة» (فيديو)

عرضت قناة "إكسترا نيوز" فيلمًا وثائقيًا بعنوان “هنكمل المشوار” لإبراز النجاحات التي حققتها مبادرة حياة كريمة في تحسين جودة حياة المواطنين في قرى الريف المصري.

واستهل الفيلم الوثائقي، بإطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي مبادرة "حياة كريمة" في 2 يناير 2019 برعايته: "في مستهل عام ميلادي جديد تأملت العام الماضي باحثا عن البطل الحقيقي لأمتنا فوجدت أن المواطن المصري هو البطل الحقيقي فهو الذي خاض معركتي البقاء والبناء ببسالة وقدم التضحيات متجردًا وتحمل كلفة الإصلاحات الاقتصادية من أجل تحقيق مستقبل أفضل للأجيال القادمة فإنني أوجه الدعوة لمؤسسات وأجهزة الدولة بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني لتوحيد الجهود بينهما والتنسيق لاستنهاض عزيمة أمتنا العريقة شبابا وشيوخا رجالا ونساء وبرعايتي المباشرة لإطلاق مبادرة وطنية على مستوى الدولة لتوفير حياة كريمة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجا".

من جانبه، قال محمد صلاح منسق مبادرة حياة كريمة في محافظة أسوان، إنه مع بداية مبادرة حياة كريمة كانت فئة كبيرة من المواطنين غير مقتنعين وكان لديهم شعور بأنه لن يحدث أي تغيير، مضيفا: "مع بداية المرحلة الأولى الناس شافت على الأرض تنفيذ المشاريع كل ده كان حافز ليهم أن يدخلهم خدمات زيادة".

500 مليار جنيه لتطوير الريف المصري

وفي سياق متصل، قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال الفيلم الوثائقي، إن منصة التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة دائما تدرك المباردات الناجحة التي تمت علي مستوي العالم، وعندما أطلقت رؤية مصر في 2030 أطلقتها كنسخة وطنية من أهداف الأممية الـ17.

واستكملت: “مبادرة حياة كريمة، تعمل على تحسين مستوى معيشة نحو 58 مليون مصري يسكنون بالريف المصري، بحجم إنفاق يتجاوز 500 مليار جنيه لتطوير القرى”.

الحد من الهجرة إلى الحضر

فيما أكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، أن مبادرة حياة كريمة عملت على الحد من هجرة الشباب من الريف إلى الحضر بفضل توجيهات القيادة السياسية الحكيمة.

وفي ختام الفيلم الوثائقي، وجه المواطنون في القرى التي استهدفتها “حياة كريمة” في مرحلتها الأولى الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، والقائمين على تنفيذ أهداف المبادرة.