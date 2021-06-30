شهر الحصاد.. نجوم الفن يحتفلون بتخرج أبنائهم من المدرسة

شهد شهر يونيو حفلات تخرج طلاب المدارس كان من بينهم أبناء عدد كبير من نجوم الفن، والغناء، الذي حرصوا على مشاركة الجمهور معهم سعادتهم بتخرج أبنائهم، ومن ثم قاموا بحضور حفلات التخرج تلك ونشرها عبر صفحاتهم الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

ابنتا أحمد زاهر:

وتعتبر حفلة تخرج ليلى وملك زاهر من أكثر الحفلات التي أحدث ضجة على مواقع التواصل، لأن الآخيرة قامت بالغناء فيها، وسط فرحة كبيرة من الطلاب وأولياء الأمور، وقدمت ليلى خلال الحفل أغنيتين أحدهم بالغة الإنجليزية وهي Never Enough أما الأغنية المصرية فكانت "سقفة".

وكتب زاهر معبرًا عن سعادته عبر صفحتة الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، قائلًا: "بناتي اتخرجوا النهاردة.. حاله غريبة أول مرة أحس بيها مشاعر كتير متلخبطه فرح و سعاده و فخر و خوف علي بكره و دموع مهو احنا المصريين نفرح او بكره و دموع نبكي مش عارف ليه".

وتابع “أحاسيس كتيرة والشكر لله، على السعادة اللي كنت فيها الحمدلله على تخرج ملك وليلى وعقبال منى ونور وربنا يفرحكم كلكم بولادكم ملك وليلى بحبكم أوي وفخور بيكم قد الدنيا كلها”.

ابنة إدوار

احتفل الفنان إدوار هو الآخر بتخرج ابنته ماريا التي انتهت تعليمها الثانوي هذه الأيام، في نفس الحفل الذي أقيم على سفح الهرم، ونشر إدورد فيديو ظهرت فيه ابنته برفقة أصدقائها وهم فى حفل، وعلق عليها بـ "بنتي بتتخرج".

نجل حكيم

على الصعيد الغنائي، احتفل الفنان حكيم بتخرج نجلة من الثانوية العامة، عن طريق نشر صورة لهم برفقة عدد كبير من أصدقاء نجله، بالإضافة إلى فيديو ظهروا فيه جميعًا وهم يحتفلون بالتخرج.

ابنة ياسمين عبدالعزيز

واحتلفت الفنانة ياسمين عبدالعزيز هي الأخرى بتخرج ابنتها من المدرسة، وكان هذا أول الشهر الجاري، ونشرت صورة لهما، لكنها حرصت على ألا تظهر وجه ابنتها.

نجل انتصار

كما احتفلت الفنانة انتصار هي الأخرى بتخرج نجلها، ونشرت صور لهم عبر حسابها الشخصي، ولاقت تفاعل كبير من الجمهور، وكان هذا قبل اسبوع من الآن.

حفلات تخرج نجوم الفن

إدورد وبنته

ابنة ياسمين عبدالعزيز