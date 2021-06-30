الأربعاء 30 يونيو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

شحن 5300 طن صودا كاوية من ميناء غرب بورسعيد

ميناء غرب بورسعيد
ميناء غرب بورسعيد

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في بيان صادر اليوم، أن ميناء غرب بورسعيد استقبل السفينة  AHMET TELLI وجنسيتها تركية، ويبلغ طولها 114 متراً بغاطس 6 متر وذلك لشحن 5300 طن صودا كاويه من الميناء . 
وذكر البيان أن موانئ  بورسعيد سجلت دخول وخروج 22 سفينة، حيث شهد ميناء شرق بورسعيد دخول 4 سفن حاويات وخروج 3 سفن ومتواجد على الأرصفة 5 سفن ومن المنتظر وصول 3 سفن. بينما شهد ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة بضائع عامة و خروج  سفينة حاويات ومتواجد علي الأرصفة سفينتين بضائع عامه ومن  المنتظر دخول سفينتين حاويات وسفينة بضائع عامه .
وفي هذا الصدد يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ وعمليات التفريغ  على الأرصفة  .

وكانت قد  أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في بيان صادر اليوم أن ميناء غرب بورسعيد استقبل السفينة   ZAMZAM وجنسيتها توجو  ويبلغ طولها 98 متراً بغاطس 6.5 متر وذلك لتفريغ  3572 طن رخام  بالميناء . 
وذكر البيان أن موانئ  بورسعيد سجلت دخول وخروج 31 سفينة، حيث شهد ميناء شرق بورسعيد دخول 5 سفن حاويات وخروج 6 سفن   ومتواجد على الأرصفة 5 سفن  ومن المنتظر وصول 4 سفن. بينما شهد ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة حاويات وسفينة بضائع عامة و خروج  4 سفن حاويات  ومتواجد علي الارصفة سفينة حاويات   وسفينة بضائع عامة ومن  المنتظر دخول سفينتين حاويات وسفينة بضائع عامة . 
وفي هذا الصدد يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ وعمليات التفريغ  على الأرصفة  .

بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ وعمليات التفريغ  على الأرصفة  .

المنطقة الاقتصادية السويس استقبل السفينة

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وائل لطفي

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