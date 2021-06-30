الأربعاء 30 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

خالد الصاوي يؤجل تصوير أفلامه ويتفرغ لـ«الثمانية»

خالد الصاوي
خالد الصاوي

بدأ الفنان خالد الصاوي خلال الساعات الماضية تصوير أول مشاهد مسلسل “الثمانية” المقرر عرضه على إحدى المنصات خلال الفترة القادمة من بطولة آسر ياسين في تجربة هي الأولى لخالد الصاوي في المنصات الإلكترونية ويستمر لعدة أسابيع في التصوير.

وقرر خالد الصاوي التفرغ للعمل الجديد الذي يتطلب عدة أسابيع للتصوير بين مصر ودول خارجية، حيث يقدم العمل مزيجا من الإثارة والتشويق في تجربة جديدة على طاقم العمل بالكامل.

وكان طاقم عمل المسلسل أعلن قبل ساعات بدء تصوير المشاهد الأولى من المسلسل الجديد  “الثمانية” وهو من تأليف المستشار تركي آل شيخ ومن إخراج أحمد مدحت، وخلال أيام يتجه طاقم العمل الجديد للسفر إلى إحدى الدول الأوروبية لتصوير المشاهد الخارجية للمسلسل الدرامي الجديد «الثمانية».

ويشارك في بطولة المسلسل عدد كبير من النجوم ومن تأليف المستشار تركي آل شيخ وإخراج أحمد مدحت. ويعد مسلسل الثمانية أول تجربة في التأليف الدرامي للمستشار تركي آل الشيخ ويقوم ببطولته آسر ياسين، جاميكا، خالد الصاوي، غادة عادل، ريم مصطفى، محمود البزاوي، لارا إسكندر، منذر رياحنة، وإخراج أحمد مدحت، وإنتاج عبدالله أبو الفتوح، والعمل الجديد يعرض من خلال 8 حلقات درامية ومن المقرر عرضه على منصة شاهد الرقمية نهاية العام الجاري.

وأجل خالد الصاوي مشاركاته السينمائية التي كان يتفاوض عليها مؤخرا إلى ما بعد الانتهاء من المسلسل الجديد من أجل التفرغ له وعقب انتهاء التصوير سيعود لتلك الأعمال مرة أخرى.

ويشارك الفنان خالد الصاوي أيضا في بطولة فيلم “تماسيح النيل” الذي قارب على الانتهاء من التصوير تماما وهو من بطولة مصطفى خاطر وحمدي الميرغني، وبيومي فؤاد، وسامية الطرابلسي، وهنادي مهنا، وكريم عفيفي، ومحمد ثروت، وسليمان عيد، ومحمد جمعة، وبدرية طلبة، وتأليف لؤى السيد وإخراج سامح عبدالعزيز.

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