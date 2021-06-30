خطوات الاستعلام على بوابة مصر الرقمية للتموين 2021| شروط إضافة المواليد الجدد

تقدم بوابة مصر الرقمية للتموين 2021 خدمات متنوعة لكافة المستفيدين من دعم السلع الغذائية التي تقدمه الدولة للمواطنين لذلك تحظى يوميا على نسب مشاهدة عالية عبر محرك البحث العالمي جوجل حتى تصدرت قائمة أكثر الكلمات البحثية.

لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير رابط وخطوات إضافة المواليد الجدد وأبرز الخدمات التي تقدمها للمواطنين إلكترونيا.

رابط بوابة مصر الرقمية للتموين 2021

من أوائل الوزارات التي لجأت إلى التطور التكنولوجي وقضاء خدمات المواطنين إلكترونيا وزارة التموين والتجارة الداخلية، لأنها تخدم قطاع كبير من المواطنين حيث يصل عدد المستهدفين من دعم السلع الغذائية قرابة 63 مليون مواطن بخلاف المستفيدين من دعم الخبز، لذلك أطلقت بوابة خدمية إلكترونية من خلال هذا الرابط ( من هنا) ويمكن من خلالها إضافة المواليد الجدد للبطاقة التموينية واستخراج بطاقة جديدة أو بدل فاقد وتفعيل البطاقة التموينية وفحص بياناتها والفصل الاجتماعي والنقل من محافظة إلى محافظة وفقا لمحل الإقامة، حيث تقدم كل هذا الخدمات التموينية إلكترونيا دون الحاجة إلى الذهاب إلى مكاتب التموين والتعامل المباشر مع الموظفين.

خطوات إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين

في إطار حرص وزارة التموين والتجارة الداخلية، تم فتح باب إضافة المواليد الجدد للبطاقة التموينية لـ4 فئات هم المطلقات والأرامل والأطفال الأيتام والمستفيدين من معاش التكافل والكرامة والعمالة غير المنتظمة غير المدرجين تحت مظلة التأمينات الاجتماعية وذلك بإتباع الخطوات التالية:

تسجيل الدخول عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة التموين من خلال هذا الرابط( من هنا)

اختيار أيقونة إضافة مواليد جدد

كتابة بيانات صاحب البطاقة المراد إضافة أبنائه كاملة ( الاسم، الرقم القومي، محافظة الإقامة، الوظيفة،...)

اختيار البقال التمويني المقيد لديه صاحب البطاقة

كتابة بيانات المراد إضافته من للبطاقة التموينية

تحميل كافة المستندات المطلوبة التي تثبت البيانات المسجلة

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شروط إضافة المواليد الجدد للبطاقة التموينية 2021

يمكن إضافة المواليد الجدد للبطاقة التموينية عبر رابط بوابة مصر الرقمية للتموين 2021 إذا توافرت الشروط التالية في صاحب البطاقة التموينية: