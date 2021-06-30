بالتفاصيل والأرقام .. إنجاز 2008 مشروعات علي مدار 7 سنوات بالمنيا

شهدت محافظة المنيا على مدار 7 سنوات وبالتحديد خلال الفترة من 30 يونيو من عام 2014 وحتي عام 2021، وهي فترة تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، حكم البلاد ، العديد من المشروعات والإنجازات في مختلف المجالات سواء في قطاع الصناعة، والاستثمار، أو الزراعة، أو السياحة، أو الشباب، والرياضة، والتموين، والبترول، والغاز الطبيعي، والبيئة تجسدت هذه الإنجازات علي أرض الواقع لتشهد المحافظة نهضة حقيقية بعد سنوات طويلة من التجاهل والإهمال.

- إنشاء مركز خدمة المستثمرين بالمنيا

ففي قطاع الصناعة والاستثمار شهدت المحافظة إنشاء مركز خدمة المستثمرين بالمنيا لتيسير وتطوير الخدمات المقدمة للمستثمرين بما يحسن مناخ الاستثمار، ويوفر المزيد من فرص العمل بإجمالي تكلفة 104 مليون جنيه، كما تم إنشاء مجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة بالمطاهرة بعدد 68 وحدة بتكلفة 272 مليون جنيه حيث سيساهم المجمع في خلق بيئة جيدة للاستثمار بقطاع الصناعة مما يساهم في توفير فرص عمل جديدة تساعد علي تقليل نسبة البطالة ، و إنشاء المجزر الآلي وعنابر التربية على مساحة 16 فدان بالمنيا الجديدة بجانب تطوير وإعادة تشغيل مصنع العسل الأسود بمركز ملوي.

- إقامة 1755 مشروعا ضمن مبادرة مشروعك

وفي قطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر تم إقامة 1755 مشروع ضمن المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية ( مشروعك ) التابع لوزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع البنوك و توفير عدد 2429 فرصة عمل من خلال صندوق التنمية المحلية ( جهاز بناء وتنمية القرية) و توفير عدد 11300 فرصة عمل من خلال جهاز تشغيل شباب الخريجين التابع لديوان عام محافظة المنيا وتوفير عدد 183262 فرصة عمل من خلال جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر .

في قطاع الزراعة تم إنشاء المزرعة النموذجية بغرب غرب المنيا وهو مشروع بحثي إرشادي إنتاجي) بتكلفة 37 مليون جنيه وهي مزرعة نباتية نموذجية مساحتها 20 ألف فدان تحتوي علي مزرعة للإنتاج الحيواني وعلي مناطق زراعية وحقول تجارب وزراعات تنوع بيولوجي بجانب مشروع استصلاح 181 ألف فدان لشركة القناة لإنتاج السكر

في قطاع الموارد المائية جاري العمل بمشروع تبطين الترع كثيف العمالة بعدد 28 عملية (بنطاق مراكز المحافظة ) بأطوال 392 كيلو متر .

- إنشاء مصنع لتدوير المخلفات الصلبة وتطوي آخر بمركز العدوة

في قطاع البيئة تم إنشاء مصنع لتدوير المخلفات الصلبة وتطوير مصنع أخر قائم بمركز العدوة بإجمالي تكلفة ( 133.6 ) مليون جنيه وإنشاء مصنع لتدوير المخلفات الصلبة وإنشاء محطة معالجة للصرف الصناعي ووحدة فلترة بإجمالي تكلفة 44 مليون جنيه

وفي قطاع السياحة والاثار تنفيذ 9 مشروعات بقطاع السياحة والآثار بإجمالي تكلفة ( 291 ) مليون جنيه وإحلال وتجديد متحف ملوى و تطوير عدد ( 4 ) مناطق سياحية ( تل العمارنة / الأشمونين / تونا الجبل / دير السيدة العذراء بجبل الطير بجانب مشروع إحياء مسار العائلة المقدسة بمنطقة دير جبل الطير بمركز سمالوط وتطوير منطقة آثار البهنسا الإسلامية بمركز بني مزار

- الانتهاء من 7 مشروعات لتوصيل الغاز الطبيعي

وفي قطاع البترول والغاز الطبيعي، تم الانتهاء من عدد 7 مشروعات لتوصيل الغاز الطبيعي في (مدينة مغاغة / مدينة بنى مزار / مدينة مطاى / قري البرجاية وتلة وبنى احمد بمركز المنيا / مدينة أبو قرقاص )، كما تم تنفيذ عدد ( 4 ) مشروعات توصيل غاز طبيعي مدينة سمالوط / مدينة المنيا / الجديدة / قرية بنى عبيد بمركز أبو قرقاص / مدينة ملوى )

وفي قطاع الشباب والرياضة تم الانتهاء من تنفيذ عدد 203 مشروعات بإجمالي تكلفة 141,1 مليون جنيه منها إنشاء حمام سباحة بمركز شباب ناصر بمركز ملوي ملوى وإنشاء وتطوير ملاعب ومباني إدارية ومراكز شباب لعدد 199 مشروعا، منها إنشاء مركز شباب بقرية كفر المغربي بمركز العدوة، و إنشاء صالة أنشطة رياضية بقرية الشيخ عبادة بمركز ملوي ضمن مبادرة ( حياه كريمة) وجاري العمل في إنشاء نادى متحدي الاعاقة بالمنيا الجديدة على مساحة 10 أفدنة بمنطقة النوادي بالمنيا الجديدة

كما تم تطوير صومعة بنى مزار ورفع قدرتها الإنتاجية من 375 طن إلى 660 طن / يوم، وجاري إنشاء 4 صوامع منها صومعة المنيا المركزي، صومعة أبو قرقاص المركزية، صومعة العدوة 1، صومعة إبشادات بمركز ملوى بجانب إنشاء 16 مركز خدمة عملاء مطور لتجديد البطاقات التموينية والاستعلام عنها

تطوير المشروعات والأنجازات بالمنيا

تطوير المشروعات بالمنيا

تطوير المشروعات والأنجازات بالمنيا

تطوير المشروعات بالمنيا

تطوير المشروعات بالمنيا

تطوير المشروعات والأنجازات بالمنيا

تطوير المشروعات والأنجازات بالمنيا

تطوير المشروعات والأنجازات بالمنيا

تطوير المشروعات بالمنيا

تبطين الترع بالمنيا

تطوير المشروعات والأنجازات بالمنيا

تطوير المشروعات بالمنيا

تطوير المشروعات والأنجازات بالمنيا

تطوير المشروعات بالمنيا

تطوير المشروعات والأنجازات بالمنيا

تبطين الترع بالمنيا

الصواب الزراعية بالمنيا

تطوير المشروعات والأنجازات بالمنيا

تطوير المشروعات والأنجازات بالمنيا

تطوير المشروعات والأنجازات بالمنيا

تطوير المشروعات بالمنيا

تطوير المشروعات بالمنيا

تطوير المشروعات والأنجازات بالمنيا

تطوير المشروعات بالمنيا

تطوير المشروعات والأنجازات بالمنيا

تطوير المشروعات بالمنيا

تطوير المشروعات والأنجازات بالمنيا

تطوير المشروعات والأنجازات بالمنيا

تطوير المشروعات بالمنيا

تطوير المشروعات والأنجازات بالمنيا

تطوير المشروعات والأنجازات بالمنيا