الأربعاء 30 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«جمارك السعودية» تحبط تهريب كمية من حبوب الكبتاجون

الجمارك السعودية
الجمارك السعودية

أكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أنها تمكنت من إحباط محاولة تهريب كمية من حبوب الكبتاجون بلغت 4.540.000 حبة، عُثر عليها مخبأة داخل كراتين للبرتقال عبر ميناء جدة.

وأوضحت الهيئة السعودية، يوم الأربعاء، أنه وردت إرسالية عبر ميناء جدة الإسلامي عبارة عن كراتين من البرتقال، وعند خضوعها للإجراءات الجمركية والكشف عليها عبر أجهزة الفحص بالأشعة عُثر على تلك الكمية الكبيرة من حبوب الكبتاجون مُخبأةً بطريقة فنية أسفل صناديق الفاكهة.

كما أبانت أنه جرى بعد ضبط الممنوعات إتمام عملية التنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات لاتخاذ الإجراءات التي تضمن القبض على مستقبلي هذه الكمية، وبفضل من الله تم ضبط المستقبلين لها داخل المملكة.

وأكدت الهيئة في هذا الشأن أن منافذها الجمركية المهيأة بأحدث التقنيات الأمنية المساعدة في كشف وإحباط محاولات التهريب تقف بالمرصاد سدًا منيعًا أمام محاولات أرباب التهريب وحملاتهم المنظمة التي تقودها جهات خارجية معادية تستهدف الوطن والمواطنين.

يُذكر أن الهيئة في ميناء جدة الإسلامي أحبطت مؤخرا كمية كبيرة من حبوب الكبتاجون بلغت 5.3 مليون حبة، كانت مُخبأة بطريقة فنية أيضاً ضمن إرسالية لفاكهة الرمان.

وكانت قد وزارة الداخلية السعودية، السبت، إحباط محاولة تهريب 14.4 مليون قرص مخدر في شحنة ألواح حديدية قادمة من لبنان.

إلى هذا، صرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات الرائد محمد النجيدي بأن المتابعة الأمنية الاستباقية لنشاطات الشبكات الإجرامية -التي تمتهن تهريب المواد المخدرة إلى المملكة - أسفرت عن إحباط محاولة تهريب 14,400,000 قرص إمفيتامين مخدر، حيث تم ضبطها بالتنسيق مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بميناء جدة الإسلامي، مخفية داخل شحنة ألواح حديدية قادمة من لبنان.

وأوضح أنه تم القبض على مواطن سعودي بمنطقة الرياض لثبوت مشاركته في محاولة تهريبها، مؤكداً أنه تم إيقاف المقبوض عليه، واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وأحيل للنيابة العامة.

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