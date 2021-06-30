بينها «سيرة وجع».. أبرز 10 عناوين في معرض القاهرة الدولي للكتاب

تنطلق اليوم الأربعاء، فعاليات الدورة الـ 52 من معرض القاهرة الدولي للكتاب بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، والمقرر أن تستمر حتى 15 يوليو المقبل، وذلك في دورة استثنائية من المعرض الأكبر في الوطن العربي وإفريقيا، وبعد تأجيله من موعد الأصلي في يناير الماضي.

يشغل المعرض هذا العام العديد من العناوين الجديدة، نعرض الأبرز منها في كافة المجالات الإبداعية والفكرية.

الزينة.. سيرة وجع

رواية "الزينة.. سيرة وجع" الصادرة عن دار بتانة للنشر والتوزيع هي العمل الروائي الأول للكاتب الصحفي والاكاديمي دكتور محمد الباز، وتتناول الرواية سيرة روائية حافلة بمشاهد الصوفية والشجن لحياة" الأم ".

الهروب من الذاكرة

الهروب من الذاكرة للكاتب الروائي إبراهيم عبد المجيد، وهي «ثلاثية روائية» بعناوين «العائد إلى البيت في المساء»، و«طريقان للهروب»، و«لأن في الدنيا نساء»، وصادرة عن دار المتوسط للنشر والتوزيع، وتقع الكتاب في نحو 800 صفحة، وهي رواية اجتماعية خيالية تتضمن أحدثا لا يمكن أن تقع على أرض الواقع.

ماكيت القاهرة

رواية "ماكيت القاهرة " هي أحدث أعمال الكاتب الروائي طارق إمام بعد روايته الأخيرة " طعم النوم " وقد صدرت عن منشورات المتوسط –إيطالياو، والرواية تدور عن إنجازُ مشروع ماكيت للعاصمة المصريَّة السابقة قبل رُبع قرن، جوهَرُهُ إحياء ذاكرة المدينة ، ينقلك فيه طارق إلى إمام الى القاهرة 2045.

نهاوند .. أسطوات الغناء الشعبي في مصر

يأتي كتاب نهاوند ..أسطوات الغناء الشعبي في مصر " والصادر عن دار بتانة للنشر والتوزيع للكاتب والشاعر محمد العسيري، كواحد من اهم وابرز العناوين التي تشتغل على توثيق وقراءة الحالة والهوية الغنائية للمصريين على مدار قرن فائت.

يقع الكتاب في 300 صفحة من القطع المتوسط، ويعد الكتاب السادس في سلسلة توثِّق للغناء المصري بتنويعاته المختلفة.

متاهة العاشق

رواية "أسمي غالبا مصطفى ..متاهة العاشق " لعبد الوهاب داود ، والصادرة عن دار "كنوز" للنشر والتوزيع رواية "اسمي تعد الرواية الثالثة له.

والروائي عبد الوهاب داود وعلى غير عادته في أعماله الروائية السابقة يخرج من تيمة استعراض كواليس الإعلام والصحافة.

رق الحبيب

يعود الكاتب الفاتن محمد المخزنجي بمجموعته القصصية "رق الحبيب" والصادرة عن دار الشروق للنشر والتوزيع ، كل عمل يقدمه المخزنجي بمثابة حالة لكاتب مخلص للكتابة القصصية بشكل لافت ، ورق الحبيب " غير كونها احدى علامات الغناء العربية والتى جاءت كاغنية للسيد أم كلثوم ولحنها العبقري محمد القصبجي ، يبدو ان المجموعة القصصية ترنو إلى نفس السحر الذي مازال يدهشنا مع الاستماع لام كلثوم وهى تترنم برق الحبيب

رابطة كارهي سليم العشي

وهي أحدت الأعمال الأدبية للكاتب سامح الجباس. والصادرة عن دار العين للنشر والتوزيع ، تدور الرواية في الأربعينيات من القرن الماضي، حيث شغل سليم العشى الشهير باسم الدكتور داهش، الأوساط اللبنانية ثم العربية كساحر ومؤلف وفيلسوف غامض. وفى عام 1942 ضجت الأوساط اللبنانية بإعلان الدكتور داهش مبادىء العقيدة الداهشية وأنه نبي القرن العشرين .

غربة المنازل

رواية "غربة المنازل " جديد الروائي عزت القمحاوي، وتعد العمل الرابع على التوالي للقمحاوى من الدار المصرية اللبنانية، فى مسيرة بدأت برواية «يكفى أننا معًا» التي وصلت إلى القائمة القصيرة لجائزة الشيخ زايد 2018، ورواية «ما رآه سامى يعقوب»، ثم كتاب «غرفة المسافرين» الذى وصل إلى القائمة القصيرة لجائزة الشيخ زايد 2020

فايزة وسلطان.. عشنا عمرنا أحباب

"فايز وسلطان عشنا عمرنا أحباب" للزميل الصحفي الشاب حمدين حجاج والصادرة عن دار ريشة للنشر والتوزيع.

تناول العمل في فصوله رحلة عملاقي الطرب والتلحين، فايزة أحمد ومحمد سلطان، حيث يرصد رحلة الفنانة الراحلة من الميلاد حتى الرحيل " 1930- 1983"، كما يتتبع سيرة الموسيقار من الميلاد حتى الآن.،

"سدرة" و"كوتسيكا"

تشارك الكاتبة غادة العبسي في معرض القاهرة الدولي للكتاب لعام 2021 بروايتين جديدتين هما رواية "سدرة" الصادرة عن دار روافد للنشر والتوزيع، ورواية "كوتسيكا" والتي تصدر عن مركز المحروسة للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات.

في روايتها سدرة المستندة والمبنية على أحداث حقيقية ومؤثرة، نعيش مع الكاتبة وأسرتها قصة ولادة ابنتها الوحيدة والتي فقدتها بعد وقتٍ قصير، ومن خلال أحداث الرواية تعرض غادة فلسفتها الخاصة وتأملاتها في الحياة والمرض والموت والحرب والموسيقى والأدب

أما في روايتها كوتسيكا تتتبّع غادة سيرة مصنع كوتسيكا لصناعة الكحول والبيرة بمنطقة طرة في مصر قبل أكثر من مئة عام، من خلال حكاية عائلة كوزيكا اليونانية التي استقرت بمصر في ظل ظروف اجتماعية وثقافية وسياسية ودينية فارقة في تاريخ مصر واليونان.