قارئة التاروت مروة نصر تقدم قراءة طاقة لمواليد الأبراج الفلكية لشهر يوليو

قدمت عالمة الفلك وقارئة التاروت، مروة نصر، نصائح وتوقعات عامة سريعة لشهر يوليو، لجميع مواليد الأبراج الفلكية، بالطاقات الأربعة للأبراج النارية، والمائية، والترابية، والهوائية، على النحو التالي.



- الأبراج النارية الحمل و الأسد و القوس

يجب عليهم الإغلاق على أنفسهم، والتواصل الروحي أكثر مع ذواتهم، ومحاولة الابتعاد عن أي شئ يمكن أن يعكر صفو حياتهم مع الشريك، وعليهم توازن الأمور وتعليم أنفسهم الاستقرار رغم الوجع الذي يشعرون به بسبب الظلم الذي وقع عليهم الفترة الماضية.

وسيقومون بكشف الكثير من الأمور الغامضة حولهم ولكنها سوف تصدمهم، بسبب اتيان طعنات الغدر من اقرب الأشخاص اليهم.

و وأوضحت أنه يجب على مواليد الأبراج النارية التفكير في السفر والبعد عن كل شيء سلبي يحيط بهم، والذهاب الى البحر لأن ذلك المكان الوحيد القادر على سحب طاقتهم السلبية التي تحيط بهم، كما يجب عمل حساب لكل كلمة يقومون بكتاباتها على مواقع التواصل الاجتماعي لأن هنام من يتربص لهم أي أخطاء.

وأضافت ‏سوف يتخلص مواليد الأبراج النارية من الإرهاق والتعب الذي يشعرون به خطوة بخطوة بشكل متتالي ولكن ببطء، لذلك يجب عليهم موازنة أمورهم المالية، وعدم الإسراف لأنهم يستعرضون لأزمة مالية كبيرة خلال نصف الشهر، وسيكون هناك مواجهة بينهم وبين شخص ظلمهم في الماضي ويحاول استفزازهم مرة اخرى، لذلك يجب عليهم التحلي بالهدوء قدر المستطاع لأنه يتربص لهم كثيرًا، وسيكون هناك مناقشة وإنهاء مشكلة مع أب أو شخص أكبر من جهة العائلة ستنتهي على خير وصلح.



- الأبراج المائية العقرب والسرطان والحوت



سيعانون من نزول فى الوزن بشكل كبير بسبب مرض مفاجئ، سيسيرون في إجراءات تخليص أوراق بخصوص زيادة مالية أو ترقية في مجال العمل ستصل إليهم قريبًا وستفرحهم كثيرا، لذلك يجب عليهم عدم العطاء بشكل مبالغ فيه مع الأشخاص التي لا تقدر عطائهم خاصة الموجودين، حولهم في محيط عملهم بسبب انهم لا يحبون لهم الخير.

و سوف يقوم مواليد الأبراج المائية بشراء شيء جديد للبيت، وستحدث مشكلة مع أحد الأشخاص ستمر سريعًا، وسوف يقومون بدفع مبلغ مالي كبير في شيء خارج حساباتهم لكنهم سيعوضون تلك الأموال في أسرع وقت، وسيصلهم أخبار سارة قريبًا خاصة بالشريك بعد الانفصال الذي حدث بينهم وكسر قلوبهم.

- الأبراج الهوائية الميزان والجوزاء والدلو



أصحاب الأبراج الهوائية سيبتعدون عن الكثير من الأمور المتعبة أو علاقة سامة نوعًا ما دخلوا فيها، وكانت سبب أذى كبير لهم وبذلوا بها مجهود كبير، سيرجع لهم أشخاص كانوا مرتبطين بهم في الماضي ولكنهم سيصبحون غير متقبلين لهم على الإطلاق وغير متقبلين منهم أي شيء ولا أي كلمة.

ة سيقوم مواليد الأبراج الهوائية بانطلاق قوي ناحية عملهم ومهنتهم وسوف ينجحون، ولكنهم سيعانون من بعض الآلام في الصدر تأتي فجأة، وتختفي فجأة وكأنها وخزات واضحة بسبب الحزن وخيبة الأمل وصدمتهم في الكثير من الناس الموجودين حولهم.

سيقوم مواليد الأبراج الهوائية بمواجهة الكثير من الأمور التي كانوا يخافون منها من قبل، يجب ان ينتبهوا لأنهم يمتلكون طاقة حيرة وتردد بداخلهم لا يعلمون ماذا يريدون يجب عليهم التحلي بالصراحة مع أنفسهم ولا يهربون من الحقيقة الواضحة أمامهم، وسيكون هناك بداية عاطفية جديدة للمنفصلين واحتفال مع العائلة بخصوص خبر جميل يسر الجميع.



- الأبراج الترابية الجدي والعذراء والثور



ذلك الشهر هو بداية تسديد ديون سوف تنتهي قريبًا كانت تؤرقهم، سيشعرون بالآلام في المفاصل بسبب إرهاق العمل الدائم، وسيكون هناك سماع خبر محزن بعض الشئ لكنه يلي ذلك أشياء أفضل لهم.

و سيكون هناك لمواليد الأبراج الترابية ترقيات في مجال العمل وكسب أموال كثيرة لهم خاصة مبلغ يحمل رقم 5 أو مضاعفاته، ولكن يجب عليهم الانتباه وعدم الرجوع إلى علاقة قاموا هم بإنهائها، خاصة إذا كان ذلك الشريك من برج ناري أو ترابي لأنها ستكون علاقة مرهقة لغاية ولا شيء سوف يتغير بها.