طبيب سمنة: عمليات تكميم المعدة لها أنواع وطرق متعددة حسب التشخيص

تعتبر عملية تكميم المعدة، إحدى العمليّات الجراحيّة المتّبعة لإنقاص الوزن، ويعتمد مبدأ العمليّة على قص جزء كبير من المعدة يصل إلى 80% من حجمها، ممّا يؤدي إلى شعور الشخص بالشبع وامتلاء المعدة بعد تناول كميّة قليلة من الطعام، ممّا يساعد على خسارة الوزن.

وقال الدكتور محمد الفولي عضو هيئة التدريس بكلية الطب جامعة عين شمس واستشاري جراحات السمنة والمناظير وشفط الدهون، وصاحب مبادرة "صحتك أحلى"، إن أنواع عمليات التكميم بالمنظار الطبي تختلف فيما يتعلق بالتقنيات المستخدمة خلال الجراحة، لذلك لا تناسب نوع الجراحة كل مريض فكل مريض له تشخيصه حسب حالته الصحية ورغبته الشخصية.

قص 70%من المعدة

وأشار الدكتور محمد الفولي، إلى أن كل أنواع عمليات التكميم تعتمد علي قص نسبة كبيرة من المعدة تصل لحوالي 70% من حجمها الكلي بعد الجراحة، لذلك تمنح تلك الجراحات المريض إحساس سريع بالشبع، بعد تقليص المساحة الاستيعابية للطعام داخل المعدة.

قص جزء من المعدة

وأضاف أن جراحة قص المعدة المعدل بالمنظار الدقيق أعملية تكميم المعدة المعدل بالمنظار الدقيق تتشابه مع كل أنواع عمليات التكميم وتصغير المعدة لذلك تعتمد كل الجراحات علي قص نسبة كبيرة من المعدة واستئصالها بواسطة تقنية المناظير الطبية الدقيقة، ولكن تزيد عملية التكميم المعدل بإضافة حلقة حول مدخل الطعام الخاص بالمعدة.

التحكم في كمية الطعام

وأوضح أن المريض يتمكن من التحكم في كمية الطعام التي يأكلها بعد إجراء جراحة التكميم المعدل بالمنظار، وهناك ما يسمى بعملية تكميم المعدة البكيني وتعتمد على استخدام مناظير طبية أكثر دقة، بغرض فتح جروح دائرية حول منطقة البطن، لذلك عملية تكميم المعدة البكيني تصبح أفضل أنواع عمليات التكميم لراغبي الحفاظ علي جمال منطقة البطن نظرا تلك الجروح الدائرية تصبح غير مرئية نهائيا بعد انتهاء الجراحة.

وأشار إلى أن عملية تكميم المعدة بتقنية التخدير الموضعي المتطورة تعتمد على قتل الألم نهائيا بمنطقة البطن بينما يخضع المريض لإجراء الجراحة، لذلك تصبح بديلا لاستخدام البنج الكلي الذي يشكل خطر علي مرضي القلب وأصحاب مشاكل التنفس، لذلك تعطيهم تقنية التخدير الموضعي الحديثة فرصة ذهبية لا تعوض لإجراء أنواع عمليات التكميم وغيرها من جراحات التخسيس السريع دون الخوف من مشاكل البنج الكلي.