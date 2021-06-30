القبض على 3 متهمين بحيازة هيروين وبندقية خرطوش فى النزهة

نجح رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، اليوم الأربعاء، فى القبض على 3 أشخاص بحوزتهم هيروين وبندقية خرطوش بالنزهة، وتحرر محضر بالواقعة.

وتعود الواقعة عندما اشتبهت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة النزهة - أثناء المرور لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم - فى سيارة ملاكى حال توقفها بجانب الطريق، وبفحص مستقليها تبين وجود 3 أشخاص، لاثنين منهم معلومات جنائية، وعثر بحوزتهم على "كمية من مخدر الهيروين، بندقية خرطوش وعدد من الطلقات من ذات العيار، مبلغ مالى" .

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم المواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من متحصلات البيع وإستخدام السيارة فى عملية النقل والترويج والسلاح النارى للدفاع عن نشاطهم الإجرامى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

عقوبة حيازة سلاح بدون ترخيص

ونص القانون على أنه يصرح بإحراز أو حيازة مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها، وفقًا لشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير الداخلية.

وحدد القانون فى المواد الخاصة بالعقوبات لكل من يحمل سلاحًا بغير رخصة، بأنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تزيد على 5000 جنيه، كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاح.

وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تزيد على 10 آلاف جنيه إذا كانت حيازة او إحراز تلك الأسلحة فى أماكن أو وسائل النقل أو دور العبادة.

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه، كل من تاجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة أو مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز.

ويعاقب بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنية كل من حاز مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها دون استيفاء الشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير الداخلية، وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه بإحدى العقوبتين.