15 بالونا طائرا تحمل صور السيسي في سماء الأقصر احتفالا بـ«30 يونيو»

نظم حزب حماة الوطن اليوم، احتفالية كبرى بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو بإطلاق 15 طائرة بالون في سماء محافظة الأقصر، بتوجيهات الفريق جلال الهريدي، رئيس الحزب، ونائبه الأول الفريق أسامة الجندي، واللواء طارق نصير الأمين العام للحزب، والدكتور أحمد العطيفي، أمين عام التنظيم، وبمشاركة المهندس سامح فوزي، رئيس لجنة الطيران المدني بالحزب.

احتفاليه حماة الوطن بالاقصر

وقال العمدة علاء إمام راجح، الأمين العام لحزب حماة الوطن بمحافظة الأقصر، إن الاحتفالية الكبرى فريدة من نوعها لم تحدث من قبل للاحتفال بثورة 30 يونيو، بإطلاق 15 بالونا طائرا في سماء الأقصر حاملة للأعلام المصرية، وتهاني من حزب حماة الوطن بالأقصر لشعب مصر العظيم وصورة القائد والرئيس عبد الفتاح السيسي.

احتفالية حماة الوطن بالاقصر

وتحل اليوم ذكرى مرور 8 سنوات على ثورة 30 يونيو التى كانت نقطة فارقة في تاريخ مصر، حيث أنها كانت صاحبة الفضل في إنقاذ البلاد من المخططات الإرهابية.

احتفالية حماة الوطن بالاقصر

وتولى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مقاليد الحكم، وشهدت البلاد انتعاش وطفرة كبيرة في كافة القطاعات والمجالات المختلفة.

وأحرزت الدولة المصرية تقدما ملحوظا في مسيرة التنمية على كافة الأصعدة، بما يشمل رفع مستوى معيشة المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم، بالإضافة إلى تنفيذ عدة مشروعات للبنية الأساسية إلى جانب تطوير وتنمية الريف، وإطلاق العديد من البرامج التنموية، فضلا عن المبادرات المتعددة بهدف تحسين نوعية حياة المواطنين، والتأكد من تحقيق مستوى أفضل لحياتهم الاقتصادية والاجتماعية و البيئية.

فضلا عن الإنجازات في ملف الزراعة، هذا القطاع الحيوي الذى يمثل عنصر هام في تحقيق النهضة الزراعية، سواء من خلال مشروع استصلاح المليون ونصف المليون فدان، مشروعات الصوب الزراعية الكبرى ومشروع المليون رأس ماشية وإحياء مشروع البتلو.

كما تم تنفيذ عدد من المشروعات الكبرى التي تحققت في مجال تنمية الثروة السمكية لسد الفجوة الغذائية وتقديم أشكال الدعم للفلاح في طليعة الإنجازات.