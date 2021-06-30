محافظ الفيوم يتابع الموقف التنفيذي للمخططات التفصيلية الجديدة
عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم ـ اجتماعاً موسعاً ـ لمتابعة الموقف التنفيذى للمخططات التفصيلية الجديدة لمختلف مراكز وقرى المحافظة، والوقوف على آخر المستجدات بهذا الشأن، ومناقشة الرؤى المتعددة لوضع مخططات تتوافق مع ما هو موجود على أرض الواقع بالفعل.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقد بديوان عام محافظة الفيوم، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمهندس أيمن عزت السكرتير العام المساعد لمحافظة الفيوم، والمهندس مجدي ربيع يوسف رئيس المركز الإقليمي لشمال الصعيد بهيئة التخطيط العمراني، ومتدربة البرنامج الرئاسي EPLP، وعدد من وكلاء الوزارة، ورؤساء مجالس المدن، وممثلى التخطيط والإدرات الهندسية بديوان عام المحافظة ومجالس المدن.
وأوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن الاجتماع تناول آليات العمل بالمخططات التفصيلية الجديدة، لعدد 5 مراكز والقرى التابعة لهم شملت الفيوم وإطسا وأبشواي وسنورس وطامية، وطرق التنسيق بين الجهات المشاركة في وضع تلك المخططات، وعرض الرؤى المتعددة لوضع مخططات دقيقة، فضلاً عن استعراض المعوقات ووضع الحلول لها وتذليل السبل والبدائل المقترحة.
وأضاف المتحدث الرسمي، أن السكرتير المساعد أشار إلى أن المخططات التفصيلية الجديدة للمدن والقرى يعبر عن الواقع الفعلي للامتدادات العمرانية، لإعادة تخطيط الكتل السكنية مرة أخرى بالتنسيق بين وزارة التنمية المحلية وهيئتي المساحة العسكرية والتخطيط العمراني، لافتاً إلى أنه تمت عمليات الرفع المساحي، وتم إجراء الزيارات الميدانية للمواقع المزمع تخطيطها من قبل مسئولي الإدارات الهندسية، كما تم عقد ورش عمل للوقوف على المخطط التفصيلي الأنسب لكل موقع على حده طبقاً للشروط.
وأكد محافظ الفيوم ـ خلال الاجتماع ـ على وضع الموقف النهائي للمخططات التفصيلية خلال شهر، لإرساله لهيئة التخطيط العمراني، مع مراعاة وضع المخططات الاستراتيجية بمختلف المدن حال وضع المخططات التفصيلية، مشدداً على رصد كافة الملاحظات بدقة لوضع المخططات، ووضع بدائل إيجابية لتنفيذها حال تعذرها، وخاصة بمدينة الفيوم ومركزي سنورس وأبشواي، لافتاً إلى أهمية التدقيق في استعمالات شبكة الطرق بالمناطق السكنية المستحدثة، ومراعاة الامتدادات العمرانية، والتأكد من الاستعمال الحالي للكتل السكنية ومواقع الخدمات بها من جراجات وملاعب وأسواق وغيرها.
وأضاف محافظ الفيوم، أن المخططات التفصيلية الجديدة تخدم مصالح المواطنين دون الجور على حقوقهم، وتهدف تلك المخططات إلى التدقيق المروري وحجم الاستخدام بكافة الشوارع تيسيراً على المواطنين، مع العمل على وضع المخططات بناءً على الوضع الفعلى لما هو قائم على أرض الواقع.
وأشار المحافظ إلى ضرورة وضع الرؤى الإيجابية لتنفيذ المخططات التفصيلية، مع الأخذ في الاعتبار توافقها مع أعمال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير القرى ليتم تنفيذ الأعمال بالتوازي، لافتاً إلى أهمية تقسم مدينة الفيوم إلى قطاعات، مع انهاء المخططات التفصيلية بالقطاعات ذات الملاحظات البسيطة، لكى يتم العمل في خطين متوازيين للمخططات الاستراتيجية والتفصيلية في آن واحد.
وأكد محافظ الفيوم، على وضع كافة محاور التطوير بكافة المرافق والقطاعات كالتعليم والصحة وغيرها، حال وضع التصور النهائي للمخططات التفصيلية، للاستفادة من هذه المخططات على المدى البعيد خلال الفترة المستقبلية، والعمل على تحريك الأعمال مع بعضها البعض، مؤكداً على بذل المزيد من الجهد لإنهاء هذا الملف الحيوي للارتقاء بالمظهر الحضاري للمحافظة بشكل متكامل.