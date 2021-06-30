محافظ الفيوم يتابع الموقف التنفيذي للمخططات التفصيلية الجديدة

عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم ـ اجتماعاً موسعاً ـ لمتابعة الموقف التنفيذى للمخططات التفصيلية الجديدة لمختلف مراكز وقرى المحافظة، والوقوف على آخر المستجدات بهذا الشأن، ومناقشة الرؤى المتعددة لوضع مخططات تتوافق مع ما هو موجود على أرض الواقع بالفعل.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقد بديوان عام محافظة الفيوم، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمهندس أيمن عزت السكرتير العام المساعد لمحافظة الفيوم، والمهندس مجدي ربيع يوسف رئيس المركز الإقليمي لشمال الصعيد بهيئة التخطيط العمراني، ومتدربة البرنامج الرئاسي EPLP، وعدد من وكلاء الوزارة، ورؤساء مجالس المدن، وممثلى التخطيط والإدرات الهندسية بديوان عام المحافظة ومجالس المدن.

وأوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن الاجتماع تناول آليات العمل بالمخططات التفصيلية الجديدة، لعدد 5 مراكز والقرى التابعة لهم شملت الفيوم وإطسا وأبشواي وسنورس وطامية، وطرق التنسيق بين الجهات المشاركة في وضع تلك المخططات، وعرض الرؤى المتعددة لوضع مخططات دقيقة، فضلاً عن استعراض المعوقات ووضع الحلول لها وتذليل السبل والبدائل المقترحة.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن السكرتير المساعد أشار إلى أن المخططات التفصيلية الجديدة للمدن والقرى يعبر عن الواقع الفعلي للامتدادات العمرانية، لإعادة تخطيط الكتل السكنية مرة أخرى بالتنسيق بين وزارة التنمية المحلية وهيئتي المساحة العسكرية والتخطيط العمراني، لافتاً إلى أنه تمت عمليات الرفع المساحي، وتم إجراء الزيارات الميدانية للمواقع المزمع تخطيطها من قبل مسئولي الإدارات الهندسية، كما تم عقد ورش عمل للوقوف على المخطط التفصيلي الأنسب لكل موقع على حده طبقاً للشروط.

وأكد محافظ الفيوم ـ خلال الاجتماع ـ على وضع الموقف النهائي للمخططات التفصيلية خلال شهر، لإرساله لهيئة التخطيط العمراني، مع مراعاة وضع المخططات الاستراتيجية بمختلف المدن حال وضع المخططات التفصيلية، مشدداً على رصد كافة الملاحظات بدقة لوضع المخططات، ووضع بدائل إيجابية لتنفيذها حال تعذرها، وخاصة بمدينة الفيوم ومركزي سنورس وأبشواي، لافتاً إلى أهمية التدقيق في استعمالات شبكة الطرق بالمناطق السكنية المستحدثة، ومراعاة الامتدادات العمرانية، والتأكد من الاستعمال الحالي للكتل السكنية ومواقع الخدمات بها من جراجات وملاعب وأسواق وغيرها.

وأضاف محافظ الفيوم، أن المخططات التفصيلية الجديدة تخدم مصالح المواطنين دون الجور على حقوقهم، وتهدف تلك المخططات إلى التدقيق المروري وحجم الاستخدام بكافة الشوارع تيسيراً على المواطنين، مع العمل على وضع المخططات بناءً على الوضع الفعلى لما هو قائم على أرض الواقع.

وأشار المحافظ إلى ضرورة وضع الرؤى الإيجابية لتنفيذ المخططات التفصيلية، مع الأخذ في الاعتبار توافقها مع أعمال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير القرى ليتم تنفيذ الأعمال بالتوازي، لافتاً إلى أهمية تقسم مدينة الفيوم إلى قطاعات، مع انهاء المخططات التفصيلية بالقطاعات ذات الملاحظات البسيطة، لكى يتم العمل في خطين متوازيين للمخططات الاستراتيجية والتفصيلية في آن واحد.

وأكد محافظ الفيوم، على وضع كافة محاور التطوير بكافة المرافق والقطاعات كالتعليم والصحة وغيرها، حال وضع التصور النهائي للمخططات التفصيلية، للاستفادة من هذه المخططات على المدى البعيد خلال الفترة المستقبلية، والعمل على تحريك الأعمال مع بعضها البعض، مؤكداً على بذل المزيد من الجهد لإنهاء هذا الملف الحيوي للارتقاء بالمظهر الحضاري للمحافظة بشكل متكامل.