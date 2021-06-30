«30 يونيو في عيونهم».. مصريون يروون لحظات الألم والأمل (فيديو)

عرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، على القناة الأولى المصرية، فيلمًا وثائقيًا عن ثورة 30 يونيو، روى لحظات الألم والأمل التي عاشها المصريون قبل منتصف 2013، وما بعدها.

14 دقيقة، ضمت شهادات لمصريين بسطاء من فئات مختلفة، يتحدثون فيها عما عانوه قبل ثورة يونيو، وكيف تحوّل واقعهم إلى الأفضل بعد الثورة التي انتشلتهم من الأزمات التي عاشوها قبل اندلاع الثورة تصحيح المسار المصري، وتولى بعدها الرئيس عبد الفتاح السيسي حكم البلاد.

أصحاب المعاشات كان لهم تواجدًا في فيلم «30 يونيو في عيونهم» حيث روى أحدهم ما قدمه الرئيس عبد الفتاح السيسي لأصحاب المعاشات ومنح معاشات جديدة، إضافة إلى الزيادات التي طرأت أكثر من مرة للمستفيدين من ملف المعاشات.

كما استعرض الفيلم الوثائقي القصير، مشروع تبطين الترع، والذي يوفر نحو 2 مليار متر مكعب من المياه، في ظل التحديات التي تواجه مصر والسودان في هذا الملف عقب بناء سد النهضة الأثيوبي.

«ما شهدناه خلال الـ 7 سنوات الماضية، لا يمكن أن نراه في 70 عامًا».. قالها أحد أبطال الفيلم، متحدثًا عن إنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ ثورة 30 يونيو، واستهدفت كافة مناحي الحياة للمصريين، إضافة إلى جهود استعادة القاهرة الخديوية لرونقها الجميل مرة أخرى، وإعادتها لما كانت عليه في ستينات وسبعينات القرن الماضي، مؤكدًا أن التطوير الجاري يحدث بسرعة لا مثيل لها.. بينما أضاف آخر مؤكدًا على أهمية الحفاظ على هوية المدينة، وهو ما يجري الآن.

فيلم «30 يونيو في عيونهم» استعرض جهود الدولة في إنهاء ملف المناطق العشوائية، وإعادة تخطيطها، إلى جانب شبكة الطرق التي حدت بشكل كبير من الزحام ونجحت في خلق حالة من السيولة المرورية في مناطق كثيرة، إضافة إلى سهولة التنقل بين المناطق والمحافظات.

شاهد فيلم «30 يونيو في عيونهم»: