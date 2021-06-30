توريد 367 ألف طن قمح للشون والصوامع بالوادي الجديد

قال الدكتور مجد المرسي، وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد، إن ما تم توريده من محصول القمح لعام 2021 بلغ اجمالي 367291.915 طن.

وأشار وكيل الزراعة، إلى أن ما تم توريده داخل المحافظة بصومعة الخارجة، وصومعة شرق العوينات 77386.915 طن ، وتم توريد 289833 طن خارج المحافظة.

وأضاف في بيان اليوم، أن المحافظة تواصل استقبال وفرز الأقماح لموسم 2020-2021، ضمن استراتيجية الدولة لزيادة معدلات التوريد من القمح المحلي، حيث يتوافد الموردين والمزارعين لتوريد القمح للصوامع والشون والسعات التخزينية بأنحاء مراكز المحافظة، وأعمال توريد القمح هذا الموسم تسير بشكل جيد، حيث يأتي ذلك انعكاسًا للاستعدادات المبكرة التي نفذتها أجهزة الدولة لاستقبال موسم التوريد وتطبيق منظومة متكاملة جديدة بهدف التيسير على المزارعين والموردين.

ولفت إلى أن إجمالي مساحة الأراضي المنزرعة بمحصول القمح بلغ 254011 فدانا، بمعدل زيادة قدرها 61310 أفدنة عن العام السابق، وكانت أكبر مساحة منزرعة قمح بمنطقة العوينات، حيث بلغت 126135 فدانا، والمساحة المنزرعة قمح بمركز باريس 4191 فدانا.

والجدير بالذكر ان هذا الموسم قامت الجمعيات المركزية بالوادي الجديد برئاسة الحاج محمود شاذلي رئيس الجمعية المركزية بالداخلة وبالتنسيق مع التعاون الزراعي "الجمعيات المحلية" برئاسة المهندس سمير شريف على تجميع محصول القمح من المزارعين، وتوريده إلي صومعة الوادي الجديد بالخارجة مساهمة منهم في التيسير علي المواطنين.