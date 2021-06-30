الأربعاء 30 يونيو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«حماية المستهلك بالشرقية»: بحث 6238 شكوى وتحرير 2229 محضرًا

حماية المستهلك
حماية المستهلك

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أنه منذ بداية عمل الفرع الإقليمي لجهاز حماية المستهلك بالشرقية في أبريل ٢٠٢٠ وحتى اليوم، تم التنسيق بين الجهات المعنية لتفعيل المنظومة الرقابية لضبط الأسواق للحفاظ على حقوق المواطنين الاستهلاكية والتصدي لكافة صور الغش والاستغلال من خلال شن حملات تفتيشية ورقابية بالتنسيق بين مديرية التموين ومباحث التموين ومديرية الصحة وإدارة التفتيش الصيدلي وهيئة الرقابة الإدارية.

وأشار إلى أن تلك الجهود أسفرت عن تنفيذ ٢٢٥ حملة موسعة بالاشتراك مع الجهات المعنية لضبط الأسواق وتحرير ٢٢٢٩ محضراً ضد التجار المخالفين وبحث ٦٢٣٨ شكوى من المواطنين ضد التجار المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

ولإحكام الرقابة في مجال الأدوية ومستحضرات التجميل، أسفرت الحملات التفتيشية على الصيدليات ومخازن الأدوية عن ضبط ٧٤٥٠ صنف دواء منتهي الصلاحية ومجهول المصدر وغير مسموح بتداولها في الأسواق، بالإضافة إلى تحرير ٥٠ محضراً لإدارة صيدلية بدون ترخيص وعدم وجود مدير مسئول بالصيدليه، كما تم ضبط ٣٠٠ ألف نوع من المستلزمات الطبيه و١٢ طن كحول مجهول المصدر.

في مجال الرقابة على المواد الغذائية، تمكنت الحملات الرقابية من ضبط ٤ آلاف طن مواد غذائية متنوعة مجهولة المصدر، بالإضافة إلى ضبط ٢٠٠ طن دواجن و٩٠٠ طن لحوم مجهولة المصدر وطن أسماك مملحة غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

كما تم ضبط مواد غير غذائية منها ٣٠ طن أسمنت و٥٠ شيكاره كربونات كالسيوم و٩ أطنان أعلاف حيوانية واسمدة زراعية جميعهم سلع مجهوله المصدر.

وفي مجال الرقابة علي المخابز، تمكنت الحملات من تحرير ١٥٠ محضراً ضد أصحاب مخابز مخالفة لإنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات وتم التحفظ على ١٠٠٠ شيكارة دقيق بلدي مدعم قبل تهريبها وبيعها في السوق السوداء.

وخلال الحملات اليومية على الأسواق والأنشطة التجارية، تم تحرير ٥٠٠ محضراً ضد التجار المخالفين لعدم الإعلان عن الأسعار، وتحرير ٢٠٠ محضراً لبيع سجائر بسعر أزيد من السعر الرسمي و١٢ محضراً للإعلان عن أسعار وهمية خلال فترة الأوكازيون، وتحرير ١٩٠ محضراً لعدم اتباع الاشتراطات الصحية والسلامة في المنشآت وتحرير ٣٠٠ محضراً لعدم وجود شهادات صحية للعاملين.

ولإحكام الرقابة على المراكز التعليمية، تمكنت الحملات من غلق وتشميع ٧٦ مركزا وسنترا للدروس الخصوصية لمزاولة النشاط بدون ترخيص وعدم إتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة كورونا داخل المراكز وتم توقيع الغرامة المالية المقررة على أصحابها.

كما تم تحرير ١٥ محضراً ضد أصحاب مكتبات لتصوير وبيع مذكرات للطلاب بدون ترخيص من الجهات الحكومية، كما تم فحص الموقف الضريبي لـ ٣٠ مركزا تعليميا، وفتح ملفات ضريبية لهم بمعرفة مسؤولي الحملة الرقابية.

حماية حملة أسمنت مباحث التموين حماية المستهلك بدون ترخيص المخابز

رئيس التحرير

وائل لطفي

الحرب ضد الإرهاب والفساد تكفى وتزيد

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