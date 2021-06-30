الأربعاء 30 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ الفيوم يوجه باستغلال الأراضي المستردة بطرحها للاستثمار الخدمي والتنموي

اجتماع محافظ الفيوم
اجتماع محافظ الفيوم

عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اجتماعاً مع رؤساء المراكز والمدن، لمتابعة موقف ملف تقنين أراضي أملاك الدولة بمختلف المراكز والقرى، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمهندس أيمن عزت سكرتير عام المحافظة المساعد، والدكتور أحمد ثابت مدير إدارة أملاك الدولة، ومتدربة البرنامج الرئاسي EPLP.

وأوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن الاجتماع تناول مناقشة آخر المستجدات بملف تقنين أراضي أملاك الدولة، والآليات والإجراءات التى تعمل على تسريع معدلات الإنجاز.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن الاجتماع تناول ـ أيضاً ـ ما تم إنجازه من أعمال، من حيث عدد الطلبات المقدمة للتقنين، وعدد الطلبات التى تم الإنهاء منها وإبرام العقود الخاصة بها، وعدد الملفات التي وافقت عليها لجان البت، ومعدلات الإنجاز خلال الفترة الماضية، وموقف كل مركز من مراكز المحافظة من تحقيق النسبة المستهدفة.

 وأكد محافظ الفيوم، أنه لا مكان للمتخاذلين فى إدارة ملف تقنين أراضى أملاك الدولة، مع اتخاذ الإجراءات الرادعة حيالهم، مشدداً على الجدية والحزم فى إدارة هذا الملف الحيوي، وفقا للإجراءات والجداول الزمنية المحددة مع تحقيق المستهدفات بدقة، حفاظاً على مقدرات الوطن وحق الشعب.

ووجه محافظ الفيوم، بسرعة استرداد أراضي أملاك الدولة المتعدى عليها، وطرحها للاستثمار بالقطاعين الخدمي والتنموي، وخاصة الأراضى ذات الميزات النسبية والعمل على تحقيق أعلى استفادة منها واستغلالها الاستغلال الأمثل، لافتاً إلى ضرورة المتابعة الدورية لما تم استرداده لعدم التعدى عليه مرة اخرى.

وأوضح محافظ الفيوم، أن هذا الملف أصبح ملفاً سهلاً يدار مثله كباقى الملفات داخل المحافظة كملف التصالح وملف"حياة كريمة"، لافتاً إلى أنه لا يوجد فرصة للكسل او التراخى بهذا الملف الهام والحيوى والمرتبط بمستقبل أجيال قادمة.

محافظ الفيوم يوجه باستغلال الأراضى المستردة للاستثمار الخدمي

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