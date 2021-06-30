محافظ الفيوم يوجه باستغلال الأراضي المستردة بطرحها للاستثمار الخدمي والتنموي
عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اجتماعاً مع رؤساء المراكز والمدن، لمتابعة موقف ملف تقنين أراضي أملاك الدولة بمختلف المراكز والقرى، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمهندس أيمن عزت سكرتير عام المحافظة المساعد، والدكتور أحمد ثابت مدير إدارة أملاك الدولة، ومتدربة البرنامج الرئاسي EPLP.
وأوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن الاجتماع تناول مناقشة آخر المستجدات بملف تقنين أراضي أملاك الدولة، والآليات والإجراءات التى تعمل على تسريع معدلات الإنجاز.
وأضاف المتحدث الرسمي، أن الاجتماع تناول ـ أيضاً ـ ما تم إنجازه من أعمال، من حيث عدد الطلبات المقدمة للتقنين، وعدد الطلبات التى تم الإنهاء منها وإبرام العقود الخاصة بها، وعدد الملفات التي وافقت عليها لجان البت، ومعدلات الإنجاز خلال الفترة الماضية، وموقف كل مركز من مراكز المحافظة من تحقيق النسبة المستهدفة.
وأكد محافظ الفيوم، أنه لا مكان للمتخاذلين فى إدارة ملف تقنين أراضى أملاك الدولة، مع اتخاذ الإجراءات الرادعة حيالهم، مشدداً على الجدية والحزم فى إدارة هذا الملف الحيوي، وفقا للإجراءات والجداول الزمنية المحددة مع تحقيق المستهدفات بدقة، حفاظاً على مقدرات الوطن وحق الشعب.
ووجه محافظ الفيوم، بسرعة استرداد أراضي أملاك الدولة المتعدى عليها، وطرحها للاستثمار بالقطاعين الخدمي والتنموي، وخاصة الأراضى ذات الميزات النسبية والعمل على تحقيق أعلى استفادة منها واستغلالها الاستغلال الأمثل، لافتاً إلى ضرورة المتابعة الدورية لما تم استرداده لعدم التعدى عليه مرة اخرى.
وأوضح محافظ الفيوم، أن هذا الملف أصبح ملفاً سهلاً يدار مثله كباقى الملفات داخل المحافظة كملف التصالح وملف"حياة كريمة"، لافتاً إلى أنه لا يوجد فرصة للكسل او التراخى بهذا الملف الهام والحيوى والمرتبط بمستقبل أجيال قادمة.