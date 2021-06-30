800 جنيه مكافأة للعاملين بجامعة بنى سويف بمناسبة عيد الأضحى

وافق مجلس جامعة بني سويف برئاسة الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، فى جلسته رقم 198 على صرف مكافأة لجميع العاملين بالجامعة من أعضاء هيىة التدريس والهيئة المعاونة والعامليين والإداريين بحد أدنى 800 جنيه، وذلك نظراً لجهودهم المبذولة فى أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني بصورة ممتازة بجميع الكليات وخروجها بالشكل اللائق وبمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وأوضح رئيس الجامعة أن قرار صرف المكافأة جرى اتخاذه تيسيرا على العاملين بالجامعة وإعانة لهم على أعباء المعيشة، لإدخال البهجة والسرور عليهم وعلى أسرهم، وتحفيزاً لهم على بذل مزيد من الجهد في العام الدراسي الجديد، بما يعود بالنفع على خدمة العملية التعليمية، وسير العمل بالجامعة والارتقاء به.

وفى سياق منفصل كرم مجلس جامعة بنى سويف، برئاسة الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، اليوم، بجلسته رقم 198 الدكتور أسامة محمود عبد الرحمن شلبية عميد كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء لفوزه بالانتخاب الحر دوليا بعضوية اللجنة الدولية لمعمل الفيزياء الفلكية التابعة للاتحاد الدولي لعلوم الفلك والفضاء عن الدورة 2021-2025، جاء ذلك بحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأعضاء المجلس.

ووجه رئيس الجامعة التهنئة إلى الدكتور شلبية، مشيدا بمجهوداته الملموسة خلال الفترة الأخيرة متمنيا له دوام التوفيق والسداد، مؤكدا أن الجامعة تمتلك العديد من الكوادر العلمية المتميزة التي تستطيع من خلال اسهاماتها أن تضع الجامعة في مرتبة مرتفعة في التصنيفات الدولية والمحلية، لافتا ان الجامعة لا تدخر جهدا في توفير كافة أشكال الدعم للباحثين وأعضاء هيئة التدريس.

جدير بالذكر، تدرج الدكتور أسامة شلبية بالمناصب الأكاديمية حتى وصل الى درجة أستاذ علوم الفلك والفضاء والأرصاد عام 2007 بجامعة القاهرة ، ثم رئيس قسم علوم الفلك والفضاء بكلية العلوم جامعة القاهرة عام 2018 .

ثم عيٌن عضوا باللجنة الوطنية لعلوم الفلك والفضاء بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجي، ثم عضواً بمجلس بحوث علوم الفضاء والاستشعار عن بعد بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجي، ثم عضوا في لجنة الترقيات بالمعهد القومي للعلوم الفلكية والجيوفيزيقي، كما حصل الدكتور أسامة شلبية على جائزة الدكتور محمود خيرى في الفلك من أكاديمية البحث العلمي.