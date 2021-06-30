الأربعاء 30 يونيو 2021
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حوادث

رئيس القضاء الأعلى يهنئ الرئيس السيسى بذكرى ثورة 30 يونيو

المستشار عبدالله
المستشار عبدالله شوضه

بعث المستشار عبدالله شوضه رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى، اليوم الأربعاء، ببرقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو.

جاء في البرقية: "الرئيس عبد الفتاح السيسي، يطيب لي أن أبعث باسمي وأعضاء مجلس القضاء الأعلى، ورجال القضاء المصري، وأعضاء النيابة العامة، والعاملين بالمحاكم والنيابات بالتهنئة لفخامتكم والشعب المصرى العريق، ورجال القوات المسلحة، والشرطة البواسل بمناسبة ثورة الثلاثين من شهر يونيو".

وأضاف: “تلك الثورة التي ثبت فيها للعالم أجمع صمود واستبسال جميع طوائف الشعب المصرى وأزاحت عن قلوبهم کابوس الخوف والظلام وبعثت الأمل لكل مصري في حياة كريمة قوامها الأمن والعدل والرخاء في ظل قيادتكم الوطنية الحكيمة”.

وختم: نسأل المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على فخامتكم ومصرنا الغالية دائما بالاستقرار والتقدم والرقي ..رحم الله شهداء الواجب من الشعب والجيش والشرطة الأبرار وأدخلهم فسيح جناته وكل عام وفخامتكم والشعب المصري بخير وسلام".

رئيس مجلس القضاء الأعلى برقية تهنئة ذكرى ثورة 30 يونيو ثورة 30 يونيو الرئيس عبد الفتاح السيسي

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