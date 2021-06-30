الأربعاء 30 يونيو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مرور مكثف علي القرى السياحية بمطروح للتأكد من اتخاذ الإجراءات الوقائية

حملات تفتيشية علي
حملات تفتيشية علي القري السياحية

نفذ فريق تفتيش مكتب صحة البيئة بالإدارة الصحية بالحمام بمحافظة مطروح، مرورا  علي القري السياحية وذلك للتأكد من اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية الصحيحة وتنفيذ التدابير الاحترازية حماية وحفاظا على صحة المواطنين وزائري المحافظة.
 

وقام فريق التفتيش بالمرور على محطات المعالجة، وعلى حمامات السباحة بالإضافة إلي أخذ عينات من الشواطئ ومن حمامات السباحة ومن محطات المعالجة، و جاء ذلك بناء على توجيهات  الدكتور احمد البلتاجي وكيل وزارة الصحة وتحت إشراف الدكتور شريف كامل مدير عام الشئون الوقائية والرعاية الأساسية بمديرية الصحة بضرورة  تكثيف المرور علي القري السياحية.
 

- المحافظ يتابع أعمال اللجنة المشكلة للمرور على الفنادق والمعسكرات

وكان اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، قد تابع  استمرار أعمال اللجنة المشكلة للمرور على الفنادق والمعسكرات، لمتابعة تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة للتشغيل لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وضمت اللجنة كلا من إدارة السياحة والمصايف بالمحافظة ومديرية الشئون الصحية ومجلس مدينة مطروح ومديرية القوى العاملة من خلال  السلامة والصحة المهنية لمتابعة تنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية وخاصة أعمال التطهير والتعقيم والتباعد مع تقليل الإعداد والتجمعات. 

وكانت لجنة  المرور على الفنادق والمحال التجارية بمحافظة مطروح برئاسة الإدارة العامة للسياحة والمصايف وبمشاركة مديريات الصحة والطب البيطري والقوى العاملة ومباحث التموين، نظمت  حملة على عدد من المطاعم والمحلات بمدينة مرسى مطروح. 

 يأتي ذلك بناء على توجيهات محافظ مطروح، بتكثيف أعمال التفتيش والمرور على المطاعم والمحلات التجارية والوقوف على مدى الالتزام بالضوابط البيئية والصحية حفاظا على صحة المواطنين. 

حملات تفتيشية علي القري السياحية
حملات تفتيشية علي القري السياحية
حملات تفتيشية علي القري السياحية
حملات تفتيشية علي القري السياحية
حملات تفتيشية علي القري السياحية
حملات تفتيشية علي القري السياحية
حملات تفتيشية علي القري السياحية
حملات تفتيشية علي القري السياحية
حملات تفتيشية علي القري السياحية
حملات تفتيشية علي القري السياحية
حملات تفتيشية علي القري السياحية
حملات تفتيشية علي القري السياحية
صحة مطروح حمامات السباحة القرى السياحية التدابير الاحترازية مطروح

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وائل لطفي

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