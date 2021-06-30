توأمة بين جامعتي «مصر للعلوم والتكنولوجيا» و«بليموث» البريطانية لتعليم الطلاب علوم الإدارة والاقتصاد

توفر جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا برنامج منح درجة البكالوريوس للطلاب الملتحقين بها في علوم الإدارة بالاشتراك مع جامعة بليموث البريطانية، وهي مجموعة برامج تستهدف في المقام الأول رفع مستوى الطلاب من خلال التوأمة مع كبرى الجامعات العالمية واتباع الأساليب العلمية الحديثة، وذلك فى إطار حرص جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا على مواكبة التقدم العلمى، وتطوير منظومة التعليم الجامعى، وتأهيل طلابها للمنافسة فى سوق العمل الدولى تحت رعاية خالد الطوخي رئيس مجلس امناء الجامعة.

صرحت بذلك الدكتورة ياسمين الكاشف أمين عام مجلس الأمناء ومديرة إدارة الاتصالات والعلاقات الدولية بالجامعة، وأضافت أن التعاون بين جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وجامعة بليموث البريطانية، يشتمل على توفير عدد من البرامج التى من الممكن أن يلتحق بها الطلاب، موضحة أن الطلاب يدرسون من خلال تلك البرامج عام كامل في جامعة بليموث ثم العودة إلى جامعة مصر لإنهاء دراستهم، ليحصل بعد ذلك على شهادة معتمدة من جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وشهادة من جامعة بليموث البريطانية.

وأعلنت الدكتورة ياسمين الكاشف، المشرف العام على مشروع الشراكة مع جامعة بليموث، عن البرامج التي يمكن للطلاب الالتحاق بها للدراسة في من خلال كلية الاقتصاد والإدارة، وجاءت البرامج كالتالي: البرنامج الأول بكالوريوس المحاسبة جامعة مصر وبكالوريوس المحاسبة والتمويل جامعة بيلموث، البرنامج الثاني بكالوريوس المحاسبة جامعة مصر وبكالوريوس التمويل الدولي جامعة بليموث، والبرنامج الثالث بكالوريوس التمويل والاستثمار جامعة مصر وبكالوريوس التمويل الدولي جامعة بليموث، والبرنامج الرابع بكالوريوس التمويل والاستثمار جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا وبكالوريوس اقتصاديات الأعمال الدولية جامعة بليموث، أما البرنامج الخامس بكالوريوس التمويل والاستثمار جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا وبكالوريوس اقتصاديات التمويل جامعة بليموث، بينما البرنامج السادس بكالوريوس إدارةالأعمال جامعة مصر، وبكالوريوس إدارة الموارد البشرية جامعة بليموث.

بينما البرنامج السابع بكالوريوس إدارة الأعمال جامعة مصر، وبكالوريوس إدارة الأعمال جامعة بليموث، والبرنامج الثامن بكالوريوس الاقتصاد جامعة مصر، وبكالوريوس اقتصاد الأعمال الدولية جامعة بليموث، والبرنامج التاسع بكالوريوس الاقتصاد جامعة مصر، وبكالوريوس اقتصاديات التمويل جامعة بليموث، أما البرنامج العاشر بكالوريوس الاقتصاد جامعة مصر، وبكالوريوس الاقتصاد جامعة بليموث، والبرنامج الحادي عشر بكالوريوس الاقتصاد جامعة مصر وبكالوريوس اقتصاديات الأعمال جمعة بليموث، والبرنامج الثاني عشر بكالوريوس التمويل والاستثمار جامعة مصر وبكالوريوس الاقتصاد جامعة بليموث، أما البرنامج الثالث عشر بكالوريوس التمويل والاستثمار جامعة مصر، وبكالوريوس اقتصاديات الأعمال جامعة بليموث.