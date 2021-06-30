رئيس جامعة بنى سويف يهنئ الرئيس السيسي بذكرى ثورة 30 يونيو

أكد أن البلاد شهدت نهضة غير مسبوقة في عهد الرئيس السيسي

وجه مجلس جامعة بنى سويف، اليوم، برئاسة الدكتور منصور حسن، رئيس الجامعة التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، والقوات المسلحة والشرطة، والشعب المصري بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو بحضور نواب رئيس المجلس وعمداء الكليات.

وقال رئيس الجامعة أتقدم بالإنابة عن أسرة جامعة بنى سويف من النواب والعمداء وأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بخالص التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة ذكري ثورة 30 يونيو فقد فوض الشعب المصري فخامتكم لتولي مسئولية البلاد في فترات عصيبة للعبور بمصر إلى بر الأمان وقد استجاب الرئيس لنداء الشعب وعبرت الثورة عن تلاحم شعب مصر العظيم وجيشه وشرطته ورغبتهم فى النهوض وخوض معركة التنمية والبناء.

- طفرة في جامعة بني سويف بإقامة كليات جديدة

وأكد رئيس جامعة بنى سويف أن البلاد شهدت نهضة كبيرة وغير مسبوقة فى كافة المجالات لم تشهدها البلاد من قبل، و حظيت جامعة بنى سويف بهذه الطفرة، من حيث إنشاء كليات جديدة وفريدة من نوعها على مستوى الشرق الأوسط مما زاد الإقبال على تلك الكليات من قبل الطلاب من داخل مصر وخارجها.

- الجامعة بصدد افتتاح مستشفى الأورام لتكون الأولى بمحافظات الصعيد

وأوضح الدكتور منصور حسن، أن هناك دعما كبيرا من الرئيس عبد الفتاح السيسي للقطاع الطبي داخل الجامعة من حيث دعم وتطوير المستشفى الجامعي بكافة الإمكانيات والأجهزة الحديثة لخدمة أهالي المحافظة والمحافظات المجاورة، وأن الجامعة بصدد افتتاح مستشفى الأورام لتكون الأولي على مستوى محافظات الصعيد ولتضاف إلى الطفرة فى القطاع الطبي بالجامعة، مشيراً إلى أن معدلات التنفيذ تسير بخطي ثابتة فى إنشاء الجامعة الأهلية الجديدة والتي يتم إنشاءها كهدية من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وفى سباق منفصل كرم الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، 27 من شباب الباحثين بالجامعة والفائزين بتمويل 27 مشروع بحثى للهيئة المعاونة "شباب الباحثين" بالمرحلة الرابعة والممول من الجامعة.