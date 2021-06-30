طالبة بالثانوية الفنية تلقى نفسها من الدور الثاني بعد انتهاء الامتحان

ألقت الطالبة شيماء حواش، بمدرسة الشهيد أحمد سالم البيومي بمركز الباجور التابعه لمحافظة المنوفية، بنفسها من الدور الثاني فور انتهاء امتحان الدبلومات الفنية.

وعلى الفور تم نقل الطالبة لمستشفى منوف العام بالإسعاف لإنقاذها وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، واستدعت المدرسة مركز الشرطة لتحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وتلقى اللواء أحمد فاروق القرن مدير أمن المنوفية، إخطارًا من اللواء عبد الله جلال مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ من مدرسة الشهيد أحمد سالم البيومي الواقعه بقرية جروان التابعة لمركز الباجور، بقيام فتاة وفي الثانوية الفنية بإلقاء نفسها من الدور الثاني بعد أداء الامتحان اليوم.

وكانت الحماية المدنية التابعة لمحافظة المنوفية تمكنت أمس من إنقاذ فتاة حاولت الانتحار بإلقاء نفسها في بحر مدينة شبين الكوم بسبب خلافات عائلية على تكاليف شراء جهاز عرسها.

تلقى اللواء أحمد فاروق القرن مدير أمن المنوفية، إخطارا من مدير المسطحات المائية، يفيد بانقاذ فتاة خريجة كلية إعلام، ألقت نفسها في المياه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حول الواقعة، وتحرير محضر بالواقعة بدائرة مركز شبين الكوم.

وأكد مصدر أمني في تصريحات خاصة لموقع “الدستور” ، أن مدير أمن المنوفية، وجه في وقت سابق بإنشاء منطقة مركزية لقوات المسطحات المائية، ونجحت المسطحات المائية في المنطقة من إنقاذ الفتاه واخراجها من المياه .

وأضاف المصدر أن الفتاة، حاولت الإنتحار في بحر شبين الكوم عاصمة المحافظة، بعد إصرارها علي الإنتحار، بسبب خلافات بينها وبين أسرتها لصرفها مبالغ مالية لشراء "عفش" زواجها، ومشادة الأسرة معها .

وأكد المصدر أن الفتاة خريجة كلية الإعلام، وعمرها 28 سنة، وألقت نفسها في بحر شبين الكوم، مؤكدا أن قوات الإنقاذ ألقت إليها طوق النجاه ولكنها رفضت الإمساك به مصممة علي الإنتحار، ولكن المسطحات المائية تمكنوا من إنقاذها