وكيل «تعليم القليوبية» يكرم معلما حاصلا على جائزة الشيخ محمد بن زايد بالإمارات

كرم الدكتور ياسر محمود، مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، الدكتور ربيع عبد الوهاب، الحاصل علي جائزه الشيخ محمد بن زايد لأفضل معلم باعتبارها إحدى أبرز الجوائز التربوية على مستوى الوطن العربي، وتحظى برعاية ودعم كبيرين من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، و الذي وجه بإطلاقها من أجل نشر ثقافة التميز بين المعلمين محليا وعربيا وجعله خيارا استراتيجيا لمنظومة التعليم على المستويين المحلي والاقليمي ، لضمان جودة المخرجات التعليمية، وتعزيز التنافسية الخلاقة بين المعلمين وإبراز إنجازاتهم ومواهبهم وإبداعاتهم .



و عبر مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، عن سعادته بهذا التكريم متمنيا المزيد من التوفيق والنجاح للمعلم، كما كرم بدالله محمود عبد الفتاح مدير مدرسة الشهيد مصطفي بيومي الرسميه للغات،و شهد التكريم حضور خالد جرامون مدير عام إدارة بنها التعليمية و الدكتورمحمد عبد الرشيد مدير التعليم العام بالمديرية وبليغ بدوي مدير إدارة المدارس الرسميه للغات ومحمد الفرماوي مسئول المدارس الرسميه للغات بإدارة بنها التعليمية .

-المعلم المصري فاز من بين 5 آلاف مدرس من 6 دول



وكانت لجنة جائزة محمد بن زايد بدولة الإمارات العربية المتحدة، قد كرمت المعلم المصرى ابن مدينة بنها بمحافظة القليوبية الدكتور ربيع عبد الوهاب ربيع محمود، معلم اللغة العربية بمدرسة الشهيد مصطفى عمر بيومي الرسمية للغات ببنها لوصوله للقائمة النهائية للمرشحين للمسابقة، وباعتباره المصري الوحيد الذي وصل إلى هذه المرحلة حيث تقدم للجائزة أكثر من 5000 معلم من 6 دول عربية هي مصر، والأردن، والإمارات، والسعودية، والبحرين، والكويت فكان فخرا لكل معلم مبدع متطور ونموذجا مشرفا للمعلم المصري.



يذكر أن الدكتور ربيع عبد الوهاب حاصل على دكتوراه الفلسفة في التربية من كلية التربية جامعة بنها وحاصل عل الماجستير في أصول التربية/ وحاصل على أكثر من 30 دورة تدريبية داخل مصر وخارجها، من أبرزها دورة "tot" المدرب المحترف ودورة ريادة الأعمال وتصميم المشروعات ودورة تمهيدية في الذكاء الاصطناعي ودورة الابتكار والتفكير الإبداعي

كما حصل على العديد من الجوائز منها جائزة التعليم للتميز من المملكة العربية السعودية ضمن أفضل المعلمين في الممكلة لعامين متتاليين 2017 و2018 وعلى جائزة المركز الوطني لتعليم وتعلم اللغة العربية بالمملكة العربية السعودية لتصميم تطبيق إلكتروني يخدم تعلم اللغة العربية، وفائز بالمركز الأول على مستوى محافظة القليوبية في مسابقة المعلم المثقف 21021، والتأهل على مستوى الجمهورية والتكريم من وزير التعليم.



