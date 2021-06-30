الأربعاء 30 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

النجمة المغربية هدى مجد: أشارك فى "إجازة مفتوحة".. وسعيدة بنجاح "ماما حامل"

هدى مجد
هدى مجد

تشارك النجمة المغربية هدى مجد فى مسلسل "إجازة مفتوحة" بدور مهم ومؤثر عبر الأحداث، حيث تجسد دور زوجة الفنان هشام إسماعيل، وتحدث الكثير من المفارقات الدرامية فيما بينهما، إذ يناقش المسلسل بعض المشاكل الاجتماعية، خاصة القضايا الزوجية التى تحدث فى العائلات.

وقالت هدى مجد إن الشخصية التى تجسدها فى المسلسل جديدة عليها تمامًا، ولم تجسدها من قبل، موضحة أنها تحمست للسيناريو منذ أن قرأته وكذلك للشخصية التى تؤديها وتحمل الكثير من التفاصيل الإنسانية، مؤكدة أن هذه النوعية من الأعمال تجذب الجمهور بشكل كبير، خاصة أن العمل من نوعية دراما الـ40 حلقة.

وأشارت النجمة المغربية إلى أن المسلسل يضم نخبة مميزة من النجوم على رأسهم شريف منير، ولقاء الخميسى، وسميحة أيوب، وملك قورة، ودنيا ماهر، ومراد مكرم، وكريم أبوزيد، وهشام إسماعيل، والعمل من تأليف أحمد محمود أبو زيد، وإخراج محمد عبدالرحمن حماقي.

من جهة أخرى أعربت النجمة هدى مجد عن سعادتها بردود الأفعال حول دورها فى فيلم "ماما حامل"، مؤكدة أن مشاركة النجمة ليلى علوى فخر لها، خصوصًا أنها صاحبة تاريخ سينمائى مشرف، وأوضحت أنه رغم بساطة الدور كضيف شرف إلا أنها تعتز به جدًا، موجه الشكر لكل صناع الفيلم ومخرجه محمود كريم.

وفيلم "ماما حامل" من تأليف لؤى السيد، وإخراج محمود كريم، وبطولة ليلى علوى، بيومى فؤاد، حمدى الميرغنى، محمد سلام نانسى صلاح، هدى الإتربى، سليمان عيد، شريف دسوقى، إيمان السيد، بدرية طلبة، وياسمين كساب، وعلاء زينهم.

رئيس التحرير

وائل لطفي

الحرب ضد الإرهاب والفساد تكفى وتزيد

الأكثر قراءة

6 جرائم.. مفاجآت جديدة في اتهام حسن راتب بالاتجار فى الآثار

الرئيس السيسى فى ذكرى «30 يونيو»: وعى الشعب ساهم فى دعم المسار الذى اخترناه معاً

نسبة الرطوبة 90.. موعد انكسار الموجة الحارة

«بجلباب أبيض وسبحة».. تفاصيل 4 ساعات قضاها حسن راتب فى غرفة التحقيقات

السيسى: 200 مليار جنيه لكل مرحلة من مبادرة تطوير قرى الريف «حياة كريمة»

والدة ضحية ميت غمر: «بنتى ماتت بسبب احتفالات عبدة الشيطان»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

أُم أنجلو

ماجد حبته

يوم استردّ المصريون وطنهم

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

عن ثورة يونيو.. التاريخ يقول!

الحسين عبدالرازق

محطات ما قبل ٣٠ يونيو!

ماجد حبته

نيران غير صديقة

د.أحمد الخميسى

بيير بورديو.. آليات الإعلام الدولى                                                              

محمد مرعي

ماذا لو لم تحدث «30 يونيو»؟

محمود خليل

سليمان الجوسقى.. شيخ أهلكه «الطموح»

صور

الكاظمي يودع الرئيس السيسى وعاهل الأردن فى ختام القمة الثلاثية ببغداد (صور)

تهشم سيارتين جراء انهيار شرفة عقار غرب الإسكندرية (صور)

«نهار الشقيانين».. حيل أصحاب المهن الشاقة للهروب من الحرارة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

توتر في فيينا: كيف ترى إسرائيل مباحثات الاتفاق النووي الإيراني؟

90 مستوطنا يقتحمون المسجد الأقصى عبر باب المغاربة

293 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى إسرائيل