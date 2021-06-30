النجمة المغربية هدى مجد: أشارك فى "إجازة مفتوحة".. وسعيدة بنجاح "ماما حامل"

تشارك النجمة المغربية هدى مجد فى مسلسل "إجازة مفتوحة" بدور مهم ومؤثر عبر الأحداث، حيث تجسد دور زوجة الفنان هشام إسماعيل، وتحدث الكثير من المفارقات الدرامية فيما بينهما، إذ يناقش المسلسل بعض المشاكل الاجتماعية، خاصة القضايا الزوجية التى تحدث فى العائلات.

وقالت هدى مجد إن الشخصية التى تجسدها فى المسلسل جديدة عليها تمامًا، ولم تجسدها من قبل، موضحة أنها تحمست للسيناريو منذ أن قرأته وكذلك للشخصية التى تؤديها وتحمل الكثير من التفاصيل الإنسانية، مؤكدة أن هذه النوعية من الأعمال تجذب الجمهور بشكل كبير، خاصة أن العمل من نوعية دراما الـ40 حلقة.

وأشارت النجمة المغربية إلى أن المسلسل يضم نخبة مميزة من النجوم على رأسهم شريف منير، ولقاء الخميسى، وسميحة أيوب، وملك قورة، ودنيا ماهر، ومراد مكرم، وكريم أبوزيد، وهشام إسماعيل، والعمل من تأليف أحمد محمود أبو زيد، وإخراج محمد عبدالرحمن حماقي.

من جهة أخرى أعربت النجمة هدى مجد عن سعادتها بردود الأفعال حول دورها فى فيلم "ماما حامل"، مؤكدة أن مشاركة النجمة ليلى علوى فخر لها، خصوصًا أنها صاحبة تاريخ سينمائى مشرف، وأوضحت أنه رغم بساطة الدور كضيف شرف إلا أنها تعتز به جدًا، موجه الشكر لكل صناع الفيلم ومخرجه محمود كريم.

وفيلم "ماما حامل" من تأليف لؤى السيد، وإخراج محمود كريم، وبطولة ليلى علوى، بيومى فؤاد، حمدى الميرغنى، محمد سلام نانسى صلاح، هدى الإتربى، سليمان عيد، شريف دسوقى، إيمان السيد، بدرية طلبة، وياسمين كساب، وعلاء زينهم.