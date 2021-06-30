الرئيس السيسى فى ذكرى «30 يونيو»: وعى الشعب ساهم فى دعم المسار الذى اخترناه معاً

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه كان علينا مواجهة تحدي بناء الوعي والإدراك الواقعي بحقيقة الظروف في مصر، وسبل حل مشكلاتها والشروع في عملية تنمية شاملة للارتقاء بكل مناحي الحياة في كل ربوع وطننا العزيز مصر.

وأضاف الرئيس السيسي خلال كلمته في الذكرى الثامنة لثورة 30 يونيو أن وعي الشعب ومخزونه الحضاري العريق ساهم في دعم جهود الدولة للمضي قدماً نحو المسار الذي اخترناه معاً من خلال تنفيذ رؤية استراتيحية شاملة لبناء وطن قوي متقدم وحديث في جميع المجالات.

وتابع: "وذلك في إطار برنامج وطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي العميق والشامل، وتعزيز قيم العلم الحديث ومناهجه في جميع أوجه حياتنا وذلك كخطوة على الدرب لتغيير واقع الحياة في مصر، لما نرضاه ونفخر به ليكون حاضر ومستقبل مصر بعزيمة ومجد ماضيها وليجد كل مواطن في هذا البلد متسعاً كريماً له ولأبنائه، واليوم وفي هذه المناسبة العزيزة علينا جميعاً أؤكد أننا نسابق الزمن من أجل تحقيق تلك التطلعات التي طال انتظارها إذ قمنا على مدار الأعوام الماضية بإطلاق سلسلة متكاملة من المشروعات القومية في جميع المجالات والقطاعات بالإضافة إلى تعبئة جهود الدولة من أجل تحسين الظروف المعيشية للمواطنين".