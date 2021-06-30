الأربعاء 30 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

اليوم.. توزيع مجلة المحاماة 2021 على المحامين بدمياط

نقابة المحامين
نقابة المحامين

أعلن نقيب المحامين بدمياط ياسر أبو هندية، أن العدد الأول من مجلة المحاماة عام 2021، سيوزع اليوم الأربعاء بجميع الجزئيات.

وأوضح النقيب الفرعي، أنه سيتم التسليم لمحامي بندر ومركز دمياط ورأس البر بمقر النقابة بدمياط، بينما يتم التسليم لمحامي فارسكور وكفر سعد والزرقا بغرف المحامين بالمحاكم الجزئية.

وعن ضوابط التوزيع، قال: “صورة كارنيه 2021، وأن يستلم الزميل أو الزميلة من المحكمة الجزئية التابع لها طبقًا للعنوان بالكارنيه”.

في سياق آخر، خاطبت نقابة محامي سوهاج الفرعية، برئاسة عادل أبوالشباب، المستشار مساعد وزير العدل ـ رئيس محكمة سوهاج الابتدائية ـ بشأن إنشاء مأمورية محكمة البلينا، لأن نصف القضايا بمأمورية جرجا الكلية من مركز البلينا.

وقال البيان الصادر عن الفرعية، إن محكمة البلينا الجزئية تتبع محكمة جرجا الكلية في جلسات المدني الكلي والمدني المستأنف والجنح المستأنفة، موضحًا أن محكمة البلينا من المراكز الكبرى على مستوى المحافظة وبها ما يزيد عن 900 محامٍ.

وناشد البيان المستشار مساعد وزير العدل، ضرورة رفع الطلب المقدم لإنشاء مأمورية محكمة البلينا إلى السيد المستشار عمر مروان وزير العدل.

فيما اجتمع مجلس نقابة المحامين بالمنوفية، برئاسة النقيب ماهر حمودة، برؤساء وأعضاء اللجان النقابية بالمحاكم الجزئية، بمقر النقابة بشبين الكوم، وذلك بحضور أعضاء المجلس الفرعي.

شهد الاجتماع الاستماع للمشكلات التي تواجه المحامين فى أداء عملهم، بالمحاكم الجزئية، وبحث سبل حلها، وتقديم طلبات الأعضاء لعرضها على مجلس النقابة.

كما شهد الاجتماع مناقشة وضع آلية للارتقاء بالخدمات النقابية وتوفير المزيد من الدعم لشباب المحامين.

فيما أعلنت لجنة المرأة بنقابة المحامين برئاسة فاطمة الزهراء غنيم، عن إعداد دورة ثالثة في الجريمة الإلكترونية؛ بقاعة الحريات بالنقابة العامة في رمسيس.

وقالت فاطمة الزهراء غنيم، مقرر لجنة المرأة، إن الدورة ستبدأ في تمام الساعة الثانية ظهرًا، وتنتهي في تمام الساعة الخامسة مساءً، على أن يكون تسجيل أسماء الحضور في تمام الساعة الواحدة ظهرًا.

نقيب المحامين نقابة المحامين وزير العدل رئيس محكمة فاطمة الزهراء عمر مروان

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