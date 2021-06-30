روحاني: إيران لن تتوانى في إعادة تفعيل الاتفاق النووي

قال الرئيس الإيراني المنتهية ولايته حسن روحاني إن بلاده لن تتوانى عن إعادة تفعيل الاتفاق النووي.

وأضاف خلال اجتماع وزاري اليوم الأربعاء "لن نتنازل عن حقوق الشعب وسنفعل كل ما في وسعنا لإعادة تفعيل الاتفاق النووي".

كما أكد أن الحكومة المقبلة ستواصل مساعي الحصول على التقنية النووية السلمية.

وشدد على أن التكنولوجيا النووية في بلاده هي للاستخدام السلمي فقط، مضيفا أن "إسرائيل جندت كل طاقاتها من أجل تدمير مشروع الطاقة النووية الإيراني".

ووصف روحاني العقوبات الأميركية التي لا تزال مفروضة على بلاده، بالإرهاب الاقتصادي، مضيفا أن إدارة الرئيس الأميركي بايدن ما زالت تواصل سياسة الحرب الاقتصادية التي بدأها سلفه دونالد ترامب".

يذكر أن الرئيس الأمريكي السابق كان انسحب عام 2018 من الاتفاق النووي الذي أبرم بين طهران والدول الغربية عام 2015، واصفا إياه بالرديء، معيدا فرض مئات العقوبات على عدة قطاعات ومسؤولين إيرانيين.

إلا أنه مع مجيء بايدن إلى البيت الأبيض في نوفمبر العام الماضي، انخرطت واشنطن بشكل غير مباشر منذ أبريل 2021، في مفاوضات برعاية الاتحاد الأوروبي من أجل إعادة إحياء الاتفاق المتهاوي.

إلا أنه وبعد 6 جولات من المحادثات النووية في فيينا، لم يتوصل المشاركون إلى توافق تام حول بعض المسائل العالقة ومنها العقوبات.

وفي رد على التصريحات الفرنسية أمس، رأى المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، أن على الولايات المتحدة العودة للاتفاق النووي وليس إيران.

وقال في تصريحات صحفية، بحسب ما نقلت وكالة "فارس" السبت: "لم تتخل إيران أبدا عن الاتفاق النووي لكي تعود إليه، لكن أميركا هي التي يجب أن تتخذ قرارات نهائية بالعودة عبر رفع العقوبات غير القانونية والتنفيذ الفعال لالتزاماتها النهائية".

كما اعتبر أن موقف بلاده لم يتغير منذ بداية المحادثات في العاصمة النمساوية، ألا وهو المطالبة برفع العقوبات الأميركية ومن ثم التحقق قبل الإجراءات الإيرانية واستئناف التزامات بلاده ببنود الاتفاق الموقع عام 2015.