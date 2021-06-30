الأربعاء 30 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

الجيش اللبناني يطلق رحلات جوية سياحية لدعم ميزانيته

مروحية
مروحية

أعلن الجيش اللبناني عن تنظيم رحلات سياحية لمدة 15 دقيقة على متن مروحية من طراز (Raven) بسعر 150 دولار للفرد الواحد في الرحلة، وذلك ابتداء من غد الأول من شهر يوليو.
وأوضح الجيش اللبناني رسميا أن الرحلات التي أطلق عليها اسم "لبنان من فوق" سيتم تنظيمها بعد الظهر يوميا وقبل وبعد الظهر في عطلة نهاية الأسبوع، مؤكدا أن عدد الأشخاص في الرحلة الواحدة 3 اشخاص كحد أقصى لعمر 3 سنوات وما فوق.

وأضاف أنه سيتم التقيد بمعايير الوقاية والسلامة من فيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أن الرحلات ستنطلق من عمشيت وقاعدة رياق الجوية.

وخصص الجيش اللبناني استمارة عبر موقع جوجل للحجز، داعية الراغبين في الحجز ملء الاستمارة وستقوم بالرد خلال 48 ساعة عبر البريد الاليكتروني أو تطبيق واتساب.

وفي سياق متصل، يطلق الجيش اللبناني، الخميس المقبل، رحلات جوية مخصصة للمدنيين للتجول فوق لبنان، في خطوة من شأنها توفير عائدات مالية للقوات المسلحة التي طالتها تداعيات الانهيار الاقتصادي المتمادي في البلاد.

وعلى وقع أزمة اقتصادية غير مسبوقة، صنّفها البنك الدولي من بين الأكثر شدة في العالم منذ عام 1850، وسط شلل سياسي مزمن، لم تسلم مؤسسة الجيش من تبعات الانهيار، وباتت تحتاج إلى دعم حتى لتوفير الطعام والطبابة لعناصرها.

واستضافت فرنسا منتصف الشهر الحالي مؤتمراً دولياً خصصته لدعم الجيش اللبناني، فيما لا يزال المجتمع الدولي يمتنع عن تقديم أي دعم مادي بانتظار تشكيل حكومة قادرة على القيام بإصلاحات أساسية.

وأفاد الجيش على موقعه الإلكتروني عن بدء تسيير رحلات بعنوان "لبنان.. من فوق" في الأول من يوليو، على متن طوافة من طراز "رايفن" من قاعدتي عمشيت (شمال) ورياق (شرق).

وعلى الراغبين أن يسجلوا أسماءهم على منصة خاصة، على ألا يتجاوز عدد ركاب الرحلة الواحدة التي تبلغ مدتها 15 دقيقة ثلاثة أشخاص، مقابل بدل مادي قيمته 150 دولاراً تدفع نقداً.

وقال مصدر عسكري لوكالة "فرانس برس" إن هدف الرحلات "تشجيع السياحة اللبنانية بطريقة جديدة، إضافة الى دعم القوات الجوية".

وبعدما خسرت الليرة تدريجياً أكثر من 95 في المئة من قيمتها أمام الدولار، أصبح راتب الجندي العادي يعادل أقل من مئة دولار مقارنة مع نحو 800 دولار قبل بدء الأزمة في صيف العام 2019. 

واضطرت قيادة الجيش قبل عام إلى حذف اللحوم من وجبات العسكريين، قبل أن تعتمد تقشفاً كبيراً في موازنتها.

لبنان كورونا كوفيد اللقاح بيروت

رئيس التحرير

وائل لطفي

الحرب ضد الإرهاب والفساد تكفى وتزيد

الأكثر قراءة

6 جرائم.. مفاجآت جديدة في اتهام حسن راتب بالاتجار فى الآثار

نسبة الرطوبة 90.. موعد انكسار الموجة الحارة

السيسى: 200 مليار جنيه لكل مرحلة من مبادرة تطوير قرى الريف «حياة كريمة»

رئيس الوزراء يفتتح الدورة 52 لمعرض القاهرة الدولى للكتاب اليوم

«بجلباب أبيض وسبحة».. تفاصيل 4 ساعات قضاها حسن راتب فى غرفة التحقيقات

تجديد حبس حسن راتب على ذمة تحقيقات قضية «الآثار الكبرى»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

أُم أنجلو

ماجد حبته

يوم استردّ المصريون وطنهم

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

عن ثورة يونيو.. التاريخ يقول!

الحسين عبدالرازق

محطات ما قبل ٣٠ يونيو!

ماجد حبته

نيران غير صديقة

د.أحمد الخميسى

بيير بورديو.. آليات الإعلام الدولى                                                              

محمد مرعي

ماذا لو لم تحدث «30 يونيو»؟

محمود خليل

سليمان الجوسقى.. شيخ أهلكه «الطموح»

صور

الكاظمي يودع الرئيس السيسى وعاهل الأردن فى ختام القمة الثلاثية ببغداد (صور)

تهشم سيارتين جراء انهيار شرفة عقار غرب الإسكندرية (صور)

«نهار الشقيانين».. حيل أصحاب المهن الشاقة للهروب من الحرارة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

90 مستوطنا يقتحمون المسجد الأقصى عبر باب المغاربة

293 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى إسرائيل

عضو كونجرس أمريكى: 1500 فلسطينى بالقدس يواجهون التهجير