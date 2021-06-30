محافظ المنيا يوجه بتكثيف حملات النظافة ورفع الإشغالات

شدد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، على رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف حملات النظافة بالشوارع والميادين، وإزالة كافة التراكمات بالمدن والقرى بشكل مستمر، كما وجه المحافظ بالمتابعة والإشراف على رفع كفاءة منظومة القمامة بجميع المراكز والقرى وإعداد تقارير يومية عن ذلك.

وتنفيذا لتكليفات المحافظ، واصلت الوحدة المحلية لمدينة المنيا، حملات النظافة، حيث تم رفع 30 طن مخلفات، بحي جنوب المدينة، ويتم نقل المخلفات إلى المقالب العمومية بالظهير الصحراوي، بمعدات الوحدة المحلية، بالإضافة الى إزالة تعديات واشغالات على قطعة أرض بحي جنوب المدينة، كما تم تمهيد الشارع بالكامل، بالإضافة الى استمرار اعمال النظافة بنزلة حسين، بطريق طراد النيل من قرية نزلة حسين حتى قرية الحوارته.

وأجرت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي، أعمال النظافة، ورفع المخلفات والتراكمات اليومية من نقاط التجميع بقرية منبال، ويتم نقل المخلفات إلى المقالب العمومية بالظهير الصحراوي بمعدات الوحدة المحلية، حفاظا على البيئة وحياة المواطنين وتوفير بيئة صحية للمواطنين والحد من انتشار الأمراض والأوبئة وخاصة كورونا و تيسيرا لحركة المواطنين.

كما واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى مزار، تطبيق توجيهات الدولة الخاصة بمواجهة فيروس كورونا المستجد، وتطبيق الغرامة الفورية على المواطنين والسائقين الغير مرتدين للكمامات.

حملات النظافة ورفع الإشغالات

حملات النظافة ورفع الإشغالات

حملات النظافة ورفع الإشغالات

حملات النظافة ورفع الإشغالات

حملات النظافة ورفع الإشغالات

حملات النظافة ورفع الإشغالات

حملات النظافة ورفع الإشغالات

حملات النظافة ورفع الإشغالات