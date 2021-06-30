طبعة جديدة من «دعاة عصر السادات» لـ وائل لطفي في معرض الكتاب

أصدرت دار «العين للنشر» طبعة جديدة من كتاب «دعاة عصر السادات» للكاتب الصحفي وائل لطفي، رئيس تحرير جريدة «الدستور»، وذلك بمناسبة انطلاق معرض القاهرة الدولي للكتاب 2021 اليوم الأربعاء، بعد أن نفدت الطبعات السابقة من الكتاب.

ويناقش كتاب «دعاة عصر السادات» التغيرات الاجتماعية والسياسية التي طرأت على المجتمع المصري خلال فترة السبعينيات وتفاصيل الإفراج عن أعضاء جماعة «الإخوان» من السجون وتأسيس الجماعات الدينية في الجامعات.

كما يتناول خطابات مشاهير الدعاة في السبعينيات ومدى تأثيرها في صعود جماعة «الإخوان» وانتشار أفكارها.

«دعاة عصر السادات» هو الكتاب الثالث في سلسلة كتب ضمن مشروع فكري واحد لتحليل خطابات الدعاة المصريين وأثرها السياسي والاجتماعي.

وحصل وائل لطفي على جائزة الدولة التشجيعية عام 2008 عن كتابه «ظاهرة الدعاة الجدد»، وأصدر الجزء الثاني منه في عام 2018، و«دعاة عصر السادات» في عام 2020.

كما حصل «لطفى» على جائزة الدولة للتفوق في العلوم الاجتماعية هذا العام عن مجمل مشروعه الفكري.