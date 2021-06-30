الأربعاء 30 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

«إسكان النواب» ترسل قانون المطور العقاري لـ3 وزارات والقضاء لاستطلاع رأيهم

النائب عماد سعد حمودة
النائب عماد سعد حمودة

أعلن النائب عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إرسال مشروع قانون الاتحاد المصري للمطورين العقاريين، لوزارات الإسكان، المالية، والعدل، ومجلس القضاء الأعلى، وذلك لاستطلاع رأى الوزارات سالفة الذكر، بالإضافة لرأى مجلس القضاء الأعلى فى التشريع محل النقاش، خاصة وأنه من التشريعات الحيوية والتى يجب ان تخرج للنور عليها توافق تام من مختلف الوزارات المعنية بالأمر وتلبى الغرض والفلسفة والهدف الذى جاءت من أجله على أرض الواقع.

وأضاف حمودة، أن اللجنة استمعت خلال اجتماعها الأخير لأراء ببعض النواب فى بعض التعديلات، ولكنها أرسلت مشروع القانون فى صيغته الحاليه الى الوزرات المعنيه والمجلس الأعلى للقضاء لإبداء الرأى، ومن ثم ستناقش اقتراحات النواب فى بعض التعديلات بعد رد هذه الوزرات.

وتابع: "التشريع يهدف لضرورة وجود اتحاد ينظم مهنة المطور العقاري، خاصة وأن هذه المهنة ظلّت فترة طويلة دون تقنين ومع تطور السوق العقارية، كانت الحاجة إلى وجود آلية قانونية لتنظيمها، بالإضافة إلى رعاية المصالح المشتركة لأعضائها وتمثيلهم لدى الجهات المختصة، وتنظيم عمل المطورين مع عدم الإخلال بالمهنة".

وأضاف رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن التشريع سيكون له نتائج إيجابية على السوق العقاري ودفعة قوية لإعادة ضبط سوق العقارات ومواجهة العشوائيات التى تحدث في عملية بيع وشراء الأراضي، بالأضافة إلى وجود مظلة رسمية وقانونية للمطورين العقاريين، خاصة وأن من أ[رز مهامه إعداد الأفكار المتعلقة بتنفيذ المشروعات، ثم يقوم بإعداد دراسات مالية للتأكد من جدوى المشروع واحتمالية نجاحه، ثم يقوم المطور بتجهيز دراسات السوق، والجدوى المالية، والتصاميم التي تؤهِّله لأخذ التراخيص اللازمة للمشروع، ومن هذا المنطلق يمثل القانون أهمية كبيرة على الصعيدين سواء للمواطن نفسه أو المطور العقارى ومن فوقهم المظلة الاعم والأشمل وهى الدولة المصرية.

قانون المطور العقارى لجنة الإسكان بمجلس النواب رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب النائب عماد سعد حمودة مجلس القضاء الأعلى

رئيس التحرير

وائل لطفي

الحرب ضد الإرهاب والفساد تكفى وتزيد

الأكثر قراءة

6 جرائم.. مفاجآت جديدة في اتهام حسن راتب بالاتجار فى الآثار

نسبة الرطوبة 90.. موعد انكسار الموجة الحارة

السيسى: 200 مليار جنيه لكل مرحلة من مبادرة تطوير قرى الريف «حياة كريمة»

رئيس الوزراء يفتتح الدورة 52 لمعرض القاهرة الدولى للكتاب اليوم

«بجلباب أبيض وسبحة».. تفاصيل 4 ساعات قضاها حسن راتب فى غرفة التحقيقات

تجديد حبس حسن راتب على ذمة تحقيقات قضية «الآثار الكبرى»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

أُم أنجلو

ماجد حبته

يوم استردّ المصريون وطنهم

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

عن ثورة يونيو.. التاريخ يقول!

الحسين عبدالرازق

محطات ما قبل ٣٠ يونيو!

ماجد حبته

نيران غير صديقة

د.أحمد الخميسى

بيير بورديو.. آليات الإعلام الدولى                                                              

محمد مرعي

ماذا لو لم تحدث «30 يونيو»؟

محمود خليل

سليمان الجوسقى.. شيخ أهلكه «الطموح»

صور

الكاظمي يودع الرئيس السيسى وعاهل الأردن فى ختام القمة الثلاثية ببغداد (صور)

تهشم سيارتين جراء انهيار شرفة عقار غرب الإسكندرية (صور)

«نهار الشقيانين».. حيل أصحاب المهن الشاقة للهروب من الحرارة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

90 مستوطنا يقتحمون المسجد الأقصى عبر باب المغاربة

293 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى إسرائيل

عضو كونجرس أمريكى: 1500 فلسطينى بالقدس يواجهون التهجير