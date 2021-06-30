بوتين يبدى معارضته للتلقيح الإجبارى ضد كورونا على المستوى الوطنى

أبدى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء معارضته للتلقيح الإجباري ضد كوفيد-19 على المستوى الوطني، معتبرًا أن التدابير المحلية في هذا الاتجاه ملائمة فى وقت تشهد فيه روسيا موجة وبائية قاتلة ناجمة عن تفشى النسخة المتحوّرة "دلتا".

وقال بوتين في حلقة تليفزيونية سنوية يقيمها للإجابة على أسئلة مواطنيه: "أنا لا أؤيّد التلقيح الإجباري".

وأشار إلى أنه من أجل تجنّب إغلاق صارم، "تلجأ بعض المناطق إلى التلقيح الإلزامي لبعض الفئات من المواطنين".

وفي سياق متصل، أعلن المركز الروسي لمكافحة الوباء، اليوم الأربعاء، عن ارتفاع عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في البلاد بواقع 21042 إصابة خلال الساعات الـ24 الماضية، فيما سجل عدد الوفيات زيادة قياسية بلغت 669 وفاة.

ووفقًا لأرقام وبيانات المركز، فقد توزعت الإصابات الجديدة على 85 إقليمًا وتم تسجيل أكبر عدد منها في العاصمة موسكو (5823)، تليها المناطق المجاورة لمدينة موسكو (2583)، ثم مدينة بطرسبورغ (1503)، حسبما نقلت شبكة “روسيا اليوم”.

وارتفع إجمالي عدد الإصابات في روسيا منذ بداية تفشي الوباء إلى 5 ملايين و514599 إصابة، وتعافى 5 ملايين و393 شخصًا، منهم 16356 خلال الساعات الـ24 الماضية، وتوفي حتى الآن 135214 شخصًا.

هذا واتخذت السلطات الروسية جملة من الإجراءات لتحفيز المواطنين على مزيد من الإقبال على التطعيم ضد الفيروس، كما فرضت إلزامية التطعيم في عدد من القطاعات المهنية، لمواجهة العدد المتزايد من الإصابات بالفيروس مؤخرًا.

181 مليونًا و813 ألفًا و645 حالة إصابة بـ«كورونا» فى العالم

ذكرت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، أن إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في العالم ارتفع إلى 181 مليونًا و813 ألفًا و645 حالة.

وأفادت الجامعة- حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الأربعاء- بأن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في العالم ارتفع إلى 3 ملايين و937 ألفًا و893 حالة.

وتتصدر الولايات المتحدة الأمريكية قائمة الدول الأكثر تضررًا جراء تفشي الوباء، حيث ارتفع إجمالي الإصابات إلى 33 مليونًا و651 ألفًا و915 حالة، بينما بلغ إجمالي الوفيات الناجمة عن الفيروس 604 آلاف و467 حالة.. فيما تحتل الهند المرتبة الثانية من حيث عدد الإصابات والتي بلغت 30 مليونًا و362 ألفًا و848 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 398 ألفًا و454 حالة.

كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد-19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ الصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.