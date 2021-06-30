الأربعاء 30 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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سياسي

برلماني: «30 يونيو» غيرت وجه الحياة في مصر وحافظت على هويتها

عمرو السنباطي
عمرو السنباطي

أكد النائب عمرو السنباطي، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، أن ثورة 30 يونيو غيرت وجه الحياة في  مصر، وأنقذتها من الفاشية الدينية وحافظت على الهوية المصرية وانطلقت بها نحو البناء والتنمية عبر ثورة الإنجازات والمشروعات القومية الكبرى التي تخدم الأجيال القادمة وتحفظ حقوقهم.

وقال السنباطي، إن ما تحقق من إنجازات بعد 30 يونيو غير مسبوق، حيث تصدت الدولة لقوى الشر والظلام وقامت بمواجهة خطر الإرهاب ببسالة بالتوازي مع خطوات التعمير والتنمية والبناء.

وأضاف، أن الدولة فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي حققت إنجازات متعدده في المجالات الاقتصادية والاجتماعية و الدبلوماسية، واستعادت دورها الريادى والمحورى تجاه القضايا الإقليمية والعربية والإفريقية والدولية.

 ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن هذه الإنجازات من شأنها تأمين المصالح والأهداف الوطنية وتنطلق بالدولة نحو الجمهورية الجديدة.

وأكد السنباطى، أن نجاح ثورة 30 يونيو جاء بفضل انحياز القيادة السياسية للانتفاضة الشعبية الكبيرة، موجها التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، وقائدها نحو الجمهورية الجديدة، وللقوات  المسلحة والشرطة والشعب وجميع مؤسسات الدولة بمناسبة الذكرى الثامنة للثورة.

وتحل اليوم ذكرى مرور 8 سنوات على ثورة 30 يونيو التى كانت نقطة فارقة في تاريخ مصر، حيث أنها كانت صاحبة الفضل في إنقاذ البلاد من المخططات الإرهابية.

وتولى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مقاليد الحكم، وشهدت البلاد انتعاش وطفرة كبيرة في كافة القطاعات والمجالات المختلفة.

وأحرزت الدولة المصرية تقدما ملحوظا في مسيرة التنمية على كافة الأصعدة، بما يشمل رفع مستوى معيشة المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم، بالإضافة إلى تنفيذ عدة مشروعات للبنية الأساسية إلى جانب تطوير وتنمية الريف، وإطلاق العديد من البرامج التنموية، فضلا عن المبادرات المتعددة بهدف تحسين نوعية حياة المواطنين، والتأكد من تحقيق مستوى أفضل لحياتهم الاقتصادية والاجتماعية و البيئية.

فضلا عن الإنجازات في ملف الزراعة، هذا القطاع الحيوي الذى يمثل عنصر هام في تحقيق النهضة الزراعية، سواء من خلال مشروع استصلاح المليون ونصف المليون فدان، مشروعات الصوب الزراعية الكبرى ومشروع المليون رأس ماشية وإحياء مشروع البتلو.

كما تم تنفيذ عدد من المشروعات الكبرى التي تحققت في مجال تنمية الثروة السمكية لسد الفجوة الغذائية وتقديم أشكال الدعم للفلاح في طليعة الإنجازات.

النائب عمرو السنباطي مجلس النواب ثورة ٣٠ يونيو الهوية المصرية المشروعات القومية الرئيس عبد الفتاح السيسي

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وائل لطفي

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