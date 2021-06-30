بشرى كوميدية في فيلمها الجديد «معالي ماما» والتصوير نهاية يوليو

تبدأ الفنانة بشرى الاستعداد بشكل نهائي للدخول لتجربتها الجديدة والتي تقدمها من خلال فيلم "معالي ماما" بعد تعاقدها على بطولة الفيلم خلال الفترة الماضية بعد نجاحها الكبير في مسلسل الاختيار 2 خلال الموسم الرمضاني الماضي، ومن المقرر أن تنهي الفنانة بشرى ترتيباتها لدخول فيلم معالي ماما.

تفاصيل فيلم معالي ماما

وتقدم بشرى فيلمها الجديد بشكل كوميدي من خلال شخصية أم تجمع بين الحياة الاجتماعية والأسرية وتقلدها منصب وزيرة والمفارقات التي تحدث من خلال الجمع بين العملين والمسئولية السياسية والأسرية، وهو الفيلم الذي كان مقررا أن تقوم ببطولته الفنانة داليا البحيري قبل ذلك ولكنها اعتذرت.

ومن المقرر أن تبدأ الفنانة بشرى التصوير الفعلي للفيلم نهاية يوليو القادم بعد اكتمال طاقم العمل ومشاركة عدد من نجوم الكوميديا في العمل منهم محمود الليثي وشيماء سيف وسامي مغاوري ومحمد علي رزق والفيلم ومن تأليف نادر صلاح الدين وإخراج أحمد نور، وجاء ذلك عقب نجاحها في تقديم زوجة الشهيد محمد مبروك في مسلسل الاختيار 2.

وكانت آخر أعمال بشرى مسلسل "الاختيار 2" الذي قدم بطولته بطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، هادي الجيار، أحمد حلاوة، أحمد شاكر عبد اللطيف، محمد علاء، اسلام جمال، احمد سعيد عبد الغنى، سلوى عثمان على الطيب طارق صبري، عمر الشناوي، وعدد من الفنانين الشباب وعرض العمل بشكل حصري على شبكة قنوات أون، وانتهت الحلقة مع ١٢ مايو الجاري من خلال حوار بين كريم عبد العزيز وأحمد مكي حول انتشار فيروس كورونا المستجد، مع الاستعداد لعملية جديدة من عمليات الأمن الوطني ضد العناصر الإرهابية، والمسلسل كان من تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة سينرجى وعرض عبر شبكة أون.