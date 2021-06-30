فرنسا: تحذيرات من موجة رابعة لكورونا بسبب المتحور «دلتا»

قال المستشار العلمي للحكومة الفرنسية البروفيسور جان فرانسوا ديلفريسي، اليوم الأربعاء، إنه من المرجح أن تشهد فرنسا موجة رابعة من فيروس كورونا بسبب عودة ظهور الحالات الناجمة عن السلالة دلتا التي اكتشفت لأول مرة في الهند، لكنها ستكون أكثر اعتدالا من الموجات الثلاث السابقة لأن مستوى التطعيمات مختلف عن السابق.

وأضاف دلفريسي، في تصريحات لراديو (فرانس انفو) اليوم، أن طرح لقاحات كورونا سيساعد في التخفيف من تأثير هذه الموجة الجديدة من الفيروس التي يعتقد العديد من الخبراء الطبيين أنها قد تضرب فرنسا بحلول سبتمبر أو أكتوبر.

من جهته، قال عالم الأوبئة الفرنسي أرنو فونتانيت - الذي يقدم أيضا المشورة للحكومة الفرنسية بشأن المسائل العلمية - لقناة بي إف إم التلفزيونية اليوم ـ إنه يتوقع ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا في فرنسا مرة أخرى في سبتمبر أو أكتوبر.

وقد قال وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران في وقت سابق من هذا الأسبوع إن السلالة دلتا التي أدى انتشارها السريع في جميع أنحاء العالم إلى قيام بعض البلدان بإعادة فرض قيود السفر تمثل الآن نحو 20% من حالات الإصابة في فرنسا.

ترتيب إصابات كورونا عالميًا

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

إرشادات منظمة الصحة العالمية

وأضافت منظمة الصحة العالمية أن اللقاحات توفر أملاً جديداً ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد و يتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلداً، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا و اليمن.