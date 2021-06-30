الأربعاء 30 يونيو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تجديد حبس سيدتين وعاطل بتهمة التنقيب عن الآثار بالدرب الأحمر

التنقيب عن الآثار
التنقيب عن الآثار

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، اليوم الأربعاء، تجديد حبس سيدتين وعاطل 15 يوما على ذمة التحقيق، بتهمة التنقيب عن الاثار داخل منزل، بمنطقة الدرب الأحمر.

واستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية، لمكافحة جرائم الإتجار فى القطع الآثرية، والعمل على ملاحقة وضبط مرتكبيها والقائمين على أعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار، فقد أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الدرب الأحمر بمديرية أمن القاهرة قيام بعض الأشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات الكائنة بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط (ربة منزل – شقيقتها – نجل الثانية ، وجميعهم مقيمين بدائرة القسم) اثناء تواجدهم داخل غرفة كائنة بالطابق الأرضى بالعقار المشار إليه "ملكهم"، وعُثر بداخله على (حفرة "قطرها 3 أمتار بعمق 17 مترا تؤدى إلى نفق سرداب طوله 8 أمتار" - كمية من الأدوات المستخدمة فى التنقيب)، وبمواجهتهم اعترفوا بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

عقوبات قانون حماية الآثار

نص في الماده مادة: 1 على ما يعتبر أثرا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ، وخلال العصور التاريخية المتعاقبة.

ويعاقب القانون المتورطين بتلك الجريمة  بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد علي 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 3000 جنيه ولا تزيد علي 50 ألف جنيه كل من سرق أثرا أو جزءا من أثر مملوك للدولة أو هدم أو إتلاف عمدا أثرا أو مبني تاريخيا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءا منه، أو  أجري أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين أو المشتغلين بالآثار أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم.

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