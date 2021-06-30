برلماني: «30 يونيو» نموذج فريد في تاريخ الثورات الشعبية

أكد النائب جمال أبو الفتوح، أمين سر لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، أن ثورة 30 يونيو، نموذج فريد في تاريخ الثورات الشعبية التي أعلن فيها الشعب المصري إرادته الحرة فاستجابت له كافة المؤسسات الوطنية في مشهد تاريخي سيظل علامة مضيئة وخالدة في تاريخنا الوطني، حيث كشفت عن حجم الوعي الوطني لدى المواطنين الذي لم يقبل العبث بهويته.

وأضاف «أبوالفتوح»، أن مصر حققت بعد 30 يونيو العديد من الإنجازات على الصعيد الداخلي، حيث جددت البنية التحتية من طرق ومياه وكهرباء، وتم إنشاء 14 مدينة جديدة من بينها العاصمة الإدارية، بالإضافة إلى بناء مشروعات إسكان لمحدودي ومتوسطي الدخل استفاد منها ملايين المصريين، وهو ما وفر مئات الآلاف من فرص العمل، وساهم في تحسين مستوى المعيشة.

وأشار أمين سر لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، إلى أن مصر شهدت عقب ثورة 30 يونيو اهتماماً كبيراً بالشباب، حيث تم إطلاق برامج لتأهيل الكوادر الشبابية منها البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة في سبتمبر 2015، لتخريج قيادات شابة قادرة على الإدارة وتولي المسؤولية والمناصب القيادية، وإنشاء الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب، بالقرار الجمهوري سنة 2017، والتي تهدف إلى تحقيق متطلبات التنمية البشرية للكوادر الشبابية بكل قطاعات الدولة والارتقاء بقدراتهم ومهاراتهم.

ونوه «أبوالفتوح»، بأن ثورة 30 يونيو أعادت التوازن والأمان للشعب المصري، ووضعت مصر على الطريق الصحيح لإعادة البناء، ورسم خارطة الطريق، التي يعيش الشعب المصري نتائجها وثمارها الآن.

وتحل اليوم ذكرى مرور 8 سنوات على ثورة 30 يونيو التى كانت نقطة فارقة في تاريخ مصر، حيث أنها كانت صاحبة الفضل في إنقاذ البلاد من المخططات الإرهابية.

وتولى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مقاليد الحكم، وشهدت البلاد انتعاشة وطفرة كبيرة في كافة القطاعات والمجالات المختلفة.

وأحرزت الدولة المصرية تقدما ملحوظا في مسيرة التنمية على كافة الأصعدة، بما يشمل رفع مستوى معيشة المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم، بالإضافة إلى تنفيذ عدة مشروعات للبنية الأساسية إلى جانب تطوير وتنمية الريف، وإطلاق العديد من البرامج التنموية، فضلا عن المبادرات المتعددة بهدف تحسين نوعية حياة المواطنين، والتأكد من تحقيق مستوى أفضل لحياتهم الاقتصادية والاجتماعية و البيئية.

فضلا عن الإنجازات في ملف الزراعة، هذا القطاع الحيوي الذى يمثل عنصر هام في تحقيق النهضة الزراعية، سواء من خلال مشروع استصلاح المليون ونصف المليون فدان، مشروعات الصوب الزراعية الكبرى ومشروع المليون رأس ماشية وإحياء مشروع البتلو.

كما تم تنفيذ عدد من المشروعات الكبرى التي تحققت في مجال تنمية الثروة السمكية لسد الفجوة الغذائية وتقديم أشكال الدعم للفلاح في طليعة الإنجازات.