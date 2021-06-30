محافظ القليوبية يبحث إنشاء مجمع صناعي للبلاستيك صديق للبيئة بالخانكة

عقد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اجتماعا مع عدد من أساتذة المركز القومي للبحوث لدراسة إنشاء مجمع صناعي لصناعات البلاستيك بمنطقة العكرشة بمدينة الخانكة، بهدف تجميع ورش البلاستيك المقامة بمدينة الخصوص بمنطقة العكرشة، وذلك بمشاركة الاتحاد الأوروبي بالدعم الفني وتمويل يقدر بحوالي 70 مليون جنيه، مع الوضع فى الاعتبار تقنين وتوفيق أوضاع أصحابها والمنقولين إليها.

- إعادة تخطيط المناطق الصناعية لدعم أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة

وذلك في إطار خطة المحافظة لإعادة تخطيط المناطق الصناعية بها لدعم أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودمج القطاع غير الرسمي بالقطاع الرسمي، وتحويل هذه الورش إلى مركز صناعي متطور صديق للبيئة للحد من الآثار البيئية السلبية الناتجة من ورش إعادة تدوير البلاستيك ، وذلك حفاظا على صحة المواطنين وتماشيا مع توجهات القيادة السياسية التي تحرص على تطوير وتنمية المناطق الصناعية بالمحافظات والنهوض بها وتوفير جميع التسهيلات للمستثمرين طالما يتوافر عنصر الجدية.

- بحث توفيق أوضاع 250 ورشة لإعادة تدوير البلاستيك

ومن جانبه أكد محافظ القليوبية أنه سيتم التنسيق مع وزارة التجارة والصناعة وهيئة التنمية الصناعية للوصول إلى إطار قانوني للبدء في تنفيذ المشروع في أقرب وقت ممكن، لتوفيق أوضاع أصحاب ما يزيد عن 250 ورشة مختلفة لإعادة تدوير البلاستيك ودعمهم من خلال التسهيل في إجراءات إصدار التراخيص وتطوير ورشهم بما يتوافق مع أحدث الأساليب التكنولوجية وتذليل أي عقبات تقف أمامهم.

وشارك في الإجماع الدكتورة إيمان ريان، والدكتور سمير حماد نائبي المحافظ ، و فجر عبدالجواد، و طارق تمراز بالمركز القومي للبحوث.

كما شارك بالاجتماع المهندس علي أبو عقيل السكرتير العام المساعد بمحافظة القليوبية، وهانم البيطار مدير عام الشئون الاقتصادية والاستثمار بالمحافظة، والمهندسة منال زين العابدين مدير ادارة التخطيط العمراني، والدكتور محمد عبد الله مدير ادارة البيئة واحمد مصطفى اخصائي بالمكتب الفنى لمحافظ القليوبية.